Laut einem Leak bekommt die PS4 demnächst möglicherweise eine Reihe stark gefragter Funktionen. Einige davon sind auf anderen Plattformen gang und gäbe.

Möglicherweise erwartet PlayStation-4-Besitzer demnächst eine Handvoll neuer Features für ihre Konsole. Laut einem Leak des Twitter-Nutzers-Tidux, der in der Vergangenheit öfters mit seinem Vorabwissen richtig lag, wird Sony bald lang gehegte Wünsche der Community beherzigen und in die PS4 einfügen.

Darunter eine Funktion, die die bisher gespielte Zeit jedes Titels protokolliert. Andere Plattformen wie Steam oder die Switch verfügen schon lange darüber. Ebenfalls auf anderen Konsolen Standard sind Wunschlisten. Zusätzlich dazu sollen Spiele laut dem Leak auch an Freunde verschenkt werden können. Ob auch Guthaben verschenkt werden kann, ist aber nicht klar.

Upcoming features for the #PS4 UI coming.

-Wishlist/Gifting for Ps Store -Trophy progression -Timelog/stats for all games -ability to pin games on dashboard