Ist jetzt die weltweit am zweithäufigsten verkaufte Konsole

Sony hat die aktuelle Konsolengeneration mit seiner PlayStation 4 deutlich gewonnen. Die Verkaufszahlen haben nun den nächsten Meilenstein geknackt, so dass die PS4 im weltweiten Vergleich immer weiter nach vorne rückt.

Bereits vor einigen Monaten hatte die PlayStation 4 die Mauer von 100 Millionen verkauften Konsolen durchbrochen, jetzt hat Sony aber ein weitergehendes Update kommuniziert. Seither sind weitere 2,8 Millionen Exemplare der Heimkonsole über die Ladentheke gewandert, so dass die PS4 weltweit nun bei 102,8 Millionen ausgelieferten Stück liegt.

Zwar mag der Unterschied zu den zuvor kommunizierten 100 Millionen auf den ersten Blick nicht gravierend sein, denn die Zahlen sind ja so oder so ziemlich beeindruckend. Allerdings wird die neu erreichte Marke trotzdem durchaus in die Historie eingehen. Warum? Die PS4 rückt damit bereits auf Rang 2 der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten vor.

Auf Rang 1 liegt mit über 150 Millionen Verkäufen immer noch die PlayStation 2 mit deutlichem Vorsprung. Mit den 102,8 Millionen Verkäufen hat Sony jetzt aber die erfolgreiche Wii von Nintendo überflügelt, die bei 101 Millionen liegt. Außerdem konnte man auch die PlayStation 1 mit 102,5 Millionen Exemplaren weltweit hinter sich lassen.

Obwohl sich die PS4-Ära mit der bevorstehenden PS5 im kommenden Jahr 2020 langsam aber sicher ihrem Ende entgegen neigt, so erwartet Sony dennoch noch einmal ordentliche Verkaufszahlen von der Plattform. In den finalen zwei Quartalen des aktuellen Geschäftsjahres sollen noch einmal 7,5 Millionen Stück verkauft werden; das würde die Plattform auf über 110 Millionen Verkäufe hieven - für die PS2 wird es aber wohl nicht mehr reichen.