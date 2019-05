Last of Us 2, Death Stranding & mehr

Mit der PlayStation 5 am Horizont stellt sich die Frage, ob AAA-Titel wie The Last of Us: Part 2 oder Ghost of Tsushima überhaupt noch für die PS4 erscheinen werden. Eine neue Aussage verschafft diesbezüglich ein wenig Klarheit.

Was haben Spiele wie Death Stranding, The Last of Us: Part 2 und Ghost of Tsushima gemeinsam? Wir wissen noch vergleichsweise wenig über sie und allen fehlt ein Veröffentlichungsdatum. Mit der PlayStation 5 am Horizont könnte man die Befürchtung anstellen, dass diese AAA-Titel nur noch auf der neuen Konsole erscheinen werden. Eine kürzlich geleakte Präsentation aus einem Strategie-Meeting legt nun aber erneut nahe, dass diese Spiele für die alte und der neuen Konsolengeneration erscheinen werden.

Dort wurde Investoren versichert, dass die PS4 in den kommenden Jahren weiter eine entscheidende Rolle spielen wird. Konkret wird ausgeführt, dass die betagte Konsole für die nächsten drei Jahre weiterhin der Motor für die Profitabilität sein wird. Außerdem ist dabei von einer "hervorragenden Auswahl exklusiver AAA-Spiele" die Rede, die noch bevorstehen. Zusammen mit dem Statement wurden auch Platzhalter-Box-Arts ezeigt, die erneut bestätigen, dass diese drei Spiele immer noch als PS4-Titel gehandelt weren.

Erwähnenswert ist außerdem, dass diese Titel auch auf der PlayStation 5 spielbar sein werden, da Sony bekanntlich auf Abwärtskompatibilität setzt. So möchte man einen sanfteren Übergang für die Kunden zur neuen Generation schaffen.