Laut Sony liegt es nur an Entwicklern, dass es kein Crossplay mit der PlayStation gibt. Nun kontert ein solcher: Das sei überhaupt nicht wahr!

Wie wir gestern berichteten, gab Shawn Layden, Chef von Soyn of America, in einem Interview mit Game Informer an, dass Crossplay auf der PlayStation längst betriebsbereit wäre. Es lege hauptsächlich an Entwicklern, die sich diesbezüglich nicht bei Sony melden würden, dass es so wenige Spiele für PS4 gibt, die mit anderen Konsolen interagieren können. "Wir sind offen für Anträge, die Sache mit Fortnite lief ziemlich gut."

Der Publisher Chucklefish, der vor kurzem Wargroove veröffentlicht hat, bekam inzwischen Wind von diesem Interview und zeigt sich verwundert über die Aussagen von Sony. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge völlig andere Erfahrungen mit dem Konsolenhersteller gemacht, als es darum ging, Crossplay für das Spiel zu erbeten. Besitzer der Switch-, Xbox-One- und PC-Version können miteinander spielen. "Wir haben viele Anfragen für Crossplay (über unseren Account Manager und direkt an höhere Positionen) bis zum Release-Monat [an Sony] gerichtet. Uns wurde unmissverständlich klargemacht, dass das nicht passieren wird.", heißt es auf ResetEra.

"Ich wollte das Thema nur ins rechte Licht rücken und sagen, dass es definitiv keine Frage dessen ist, dass Entwickler nicht die entsprechenden Account-Manager kontaktiert haben. [...] Uns wurde 'nein' gesagt."

"Was uns angeht, ist es wortwörtlich nur ein Schalter, den wir umlegen müssen, damit es funktioniert." Diese Phrase hatte Sony wiederholt angeführt, um sich gegen die Kritik über die Ablehnung von Crossplay zu wehren. Dem Unternehmen zufolge sei es nicht einfach nur ein Schalter, der umgelegt werden müsse, um es zum Laufen zu bringen. Im besagten Interview mit Game Informer ließ Layden allerdings auch durchblicken, welche Mentalität bei Sony gegenüber Crossplay zu herrschen scheint: "Unsere PlayStation-Community ist so groß, es ist ja nicht so, als würde man keine Lobby vollbekommen, wenn man ein Spiel startet."