In der kommenden Woche steigt die große Publikumsmesse gamescom in Köln - und auch Sony ist in diesem Jahr wieder vor Ort. Jetzt hat man das Spiele-Line-up für den eigenen Auftritt bekannt gegeben.

Vom 20. bis 24. August 2019 findet in Köln die gamescom statt und am PlayStation-Stand wartet wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie zahlreiche Anspielmöglichkeiten aktueller und kommender Titel auf euch. Das genaue Line-up an Stand A010 in Halle 7 hat Sony nun bekannt gegeben.

Im Fokus steht dabei vor allen Dingen auch der Kojima-Titel Death Stranding, von dem neue Inhalte in einem Kino am PlayStation-Stand gezeigt werden. Dazu gesellt sich auch Marvel's Iron Man VR mit einer spielbaren Demo sowie eine Probierversion des kommenden PS4-exklusiven RPG-Hits Final Fantasy VII Remake.

Das komplette Line-up von Sony sowie einigen kooperierenden Drittanbietern liest sich wie folgt:

Death Stranding (Kinopräsentation)

Marvel's Iron Man VR

Dreams

Concrete Genie

MediEvil (Anspiel-Premiere in Europa)

ReadySet Heroes

Final Fantasy VII Remake

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Granblue Fantasy: Versus

Für PS-Plus-Abonnenten wird es eine exklusive Lounge auf der Messe geben. Zu den sonstigen Ereignissen am Messestand zählt das Finale des FIFA 19 Cologne Cups & mehr.