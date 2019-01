Ein in PlayStations und Xbox-Konsolen verbauter WLAN-Chip ist für eine schwerwiegende Sicherheitslücke verantwortlich. Diese Geräte sind betroffen.

Das technische Sicherheitsunternehmen Embedi hat eine Sicherheitslücke in einem weit verbreiteten WLAN-Chip entdeckt, der auch in in Xbox- und PlayStation-Systemen zum Einsatz kommt. Dadurch können Hacker die vollständige Kontrolle über das Gerät erlangen, ohne direkt mit dem Nutzer interagieren zu müssen. Der angreifbare Punkt ist Real Time OS ThreadX, das in dem WLAN-Chip Avastar 88W8897 von Marvell zum Einsatz kommt.

Konsolen sind aber nicht die einzigen Geräte, die dieses gravierende Leck aufweisen. Auch Microsoft-Surface-Systeme und Samsung Chromebooks sind betroffen. In einem Versuch konnte Denis Selianin, ein Mitarbeiter von Embedi sogar nachweisen, dass nicht einmal unbedingt speziell der oben genannte Chip nötig ist, um ein Gerät angreifbar zu machen, solange nur die ThreadX-Firmware genutzt wird. Dies würde den Zahl der gefährdeten Produkte auf über 6 Milliarden erhöhen.

>> Fortnite: Hacker können sogar Gespräche im Zimmer mithören!

Insgesamt fanden die Forscher vier Lecks, eines davon ist besonders schwerwiegend. Es besteht darin, dass der WLAN-Chip alle fünf Minuten eine Internetverbindung sucht. Startet ein Hacker seine Schadsoftware im richtigen Moment, hat er die volle Kontrolle über die Konsole beziehungsweise das entsprechende Gerät, selbst bei nicht bestehender Internetverbindung. An entsprechenden Patches wird wohl derzeit schon gearbeitet. Eine akute Gefährdung ist daher wohl nicht zu fürchten.