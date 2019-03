In der vergangenen Nacht hat Sony das neue Videoformat "State of Play" mit Neuigkeiten zu kommenden PS4-Titeln gestartet. Hier bekommt ihr einen Überblick über alle Ankündigungen sowie neuen Trailer von uns spendiert!

Nintendo hat seine Direct-Reihe erfolgreich etabliert und von Microsoft wird auch schon seit geraumer Zeit das Videoformat "Inside Xbox" mit allerhand Neuankündigungen und frischen Eindrücke zu neuen Xbox-One-Titeln ausgestrahlt. Auch Sony lässt sich nicht länger lumpen und hat letzte Nacht mit "State of Play" ein vergleichbares Format gestartet.

Wer nun hoffte, bahnbrechende Neuigkeiten zu PS4-Titeln zu erfahren, wird aber zumindest etwas enttäuscht sein, denn die ganz großen kommenden Blockbuster fehlten bei der Erstausgabe. So gab es auch keine Release-Termine zu Death Stranding oder The Last of Us: Part II zu hören und es folgten auch keine neuen Infos und Eindrücke zu Ghost of Tsushima.

Stattdessen standen No Man's Sky: Beyond und Mortal Kombat 11 ebenso im Fokus, wie neues Futter für PlayStation VR. Im Folgenden ein kleiner Überblick für euch:

No Man's Sky: Beyond

Im großen Multiplayer-Update spendiert Hello Games No Man's Sky: Beyond künftig auch VR-Support. Weitere Infos zum Feature erhaltet ihr in unserer ausführlicheren Newsmeldung zum Thema.

No Man's Sky - Beyond VR Reveal Trailer Mit dem Beyond-Update bekommt No Man's Sky auf der PS4 künftig auch PSVR-Support spendiert.

Mortal Kombat 11

In einem neuen Trailer wurden drei neue Charaktere für Mortal Kombat 11 bestätigt, die sich zudem mit Versionen anderer Generationen ihrer selbst auseinandersetzen müssen. Auch hier gibt es weitere Infos in unserer ausführlichen Meldung.

Mortal Kombat 11 - Old Skool Vs New Skool Trailer Jax, Liu Kang und Kung Lao wurden im Rahmen von Sonys neuem Videoformat "State of Play" für Mortal Kombat 11 bestätigt.

Marvel's Iron Man VR

Tony Stark aka Iron Man gibt sich in einem neuen PSVR-Titel der République-Macher die Ehre. Weitere Infos gibt es in unserer ausführlicheren Newsmeldung.

Marvel's Iron Man VR - Announcement Trailer Mit Marvel's Iron Man VR wurde nun ein erster VR-Titel rund um den Marvel-Superhelden angekündigt.

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted

Auch Five Nights at Freddy's begibt sich auf einen neuen Ausflug in die virtuelle Realität. Im PSVR-Ableger, der im Frühjahr 2019 erscheinen soll, bekommt ihr einige Levels des Originalspiels auf neue Art und Weise zu Gesicht. Dazu gesellen sich "mehrere neue Erfahrungen" speziell auf VR zugeschnitten. Den ersten Trailer gibt es anbei.

Five Nights At Freddy's VR: Help Wanted - Announcement Trailer Five Nights At Freddy's schafft ebenfalls via PSVR den Sprung in die virtuelle Realität.

Blood & Truth

Mit Blood & Truth hat ein weiterer VR-Titel einen Release-Termin erhalten. Das Spiel soll ab dem 28. Mai 2019 zu haben sein; den neuen Story-Trailer gibt es anbei für euch.

Blood & Truth - Story Trailer Das nunmehr für 28.05.2019 bestätigte PSVR-Spiel Blood & Truth bekam von Sony einen neuen Story-Trailer spendiert.

Observation

Zu guter letzt hat Devolver Digital den Sci-Fi-Thriller Observation mit einem Release-Termin versehen. Wenn ihr Fan des Weltraum-Klassikers "2001: A Space Odyssey" seid, dann sollte der Titel einen Blick wert sein. In der Rolle der KI einer Weltraumstation namens S.A.M. dürft ihr euch auf PC und PS4 ab dem 21. Mai 2019 verausgaben; auch hier gibt es zudem den neuen Story-Trailer anbei.