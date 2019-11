In einer Woche stellt Aldi eine PS4 mit zwei Controllerin in seine Regale. Der Preis bisher: unbekannt. Ab wann lohnt sich der Kauf?

In einer Woche hat die Discounter-Kette Aldi ein Bundle bestehend aus einer PS4 Slim und zwei DualShock-Controllern im Angebot. Bei der Konsole handelt es sich um die Ausführung mit 500 Gigabyte internem Speicher und wird sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord erhältlich sein. Spiele sind in dem Paket nicht enthalten. Ob sich das Angebot lohnt, lässt sich allerdings noch nicht sagen, da die Marktkette den Preis erst einen Tag vorher, am 27. November, online verrät.

>> Top 10: Die letzten Kracher für die PS4 - die müsst ihr gespielt haben!

Aktuell kostet eine PS4 Slim mit zusätzlichem Controller etwa 300 Euro. Bis zur kommenden Cyberwoche dürfte es vermutlich kein günstigeres Angebot geben. Eine PS4 Slim mit einem Gamepad ist schon ab 250 Euro zu haben. Wenn das Angebot den Preis auf knapp 200 Euro purzeln lässt, kann von einem echten Schnäppchen gesprochen werden.

Bisher lag der Bestpreis einer PlayStation 4 mit einem Controller vor gut zwei Jahren bei unter 200 Euro. Mit dem Launch der PS5 Ende nächsten Jahres könnte diese Marke noch einmal unterboten werden. Realistisch ist allerdings ein Preis von gut 220 bis 230 Euro.