Der einstige Battle-Royale-Platzhirsch PlayerUnknown's Battlegrounds bekommt mit Vikendi eine mittelgroße, schneebedeckte Karte spendiert. Passend dazu hat PUBG Corp. nun auch einen Vikendi Survivor Pass bestätigt.

Die neue Schneekarte Vikendi ist bereits am Horizont, denn auf dem Test-Server von PUBG lässt sich diese bereits ausprobieren. Mit dem Live-Start wird PUBG Corp. auch wieder einen neuen Survivor Pass anbieten. In Anlehnung an das erfolgreiche Battle-Pass-Modell des Konkurrenten Fortnite hatte man diesen erstmals in Zusammenhang mit der Dschungelkarte Sanhok angeboten.

Der Sanhok Pass war von der Community nicht gut angenommen worden, doch mit dem Vikendi Survivor Pass möchte man Vieles besser machen, indem man das Feedback der Spielergemeinschaft einfließen hat lassen. Insgesamt soll der neue Pass für alle Spieler lohnenswerter ausfallen.

So wird es sowohl eine kostenfreie Version des Vikendi Survivor Pass geben als auch eine Premium-Variante, die mit rund zehn Dollar zu Buche schlägt. Alle Spieler können unabhängig von der Pass-Version Fortschritte machen und Belohnungen abstauben, jedoch bleiben Premium-Belohnungen auch Käufern des Premium Pass vorbehalten.

Wie auch im Survival-Rewards-Fortschrittssystem gibt es tägliche und wöchentliche Missionen, die Erfahrungspunkte bringen und den Aufstieg in den verschiedenen Stufen ermöglichen. Jeder bekommt grundsätzlich drei tägliche Missionen und zehn wöchentliche Aufgaben, in der kostenfreien Version können jedoch maximal vier wöchentliche Missionen tatsächlich auch wahrgenommen werden. Die vollen zehn Herausforderungen gibt es für Käufer des Premium Pass.

An Missionstypen gibt es Beginner, Premium und Challenge. Die Beginner-Missionen sind einfach zu komplettieren; Premium-Missionen stehen allen Gamern offen, die Belohnungen gibt es aber nur mit Premium Pass und die Challenge-Missionen stehen nur Spielern offen, die alle wöchentlichen Herausforderungen meistern.

Der Vikendi Event Pass erscheint gemeinsam mit der neuen Karte am 19. Dezember auf dem PC. Auf Konsolen erscheint Vikendi voraussichtlich im Januar 2019.