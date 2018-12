Kurz vor Weihnachten sorgt PUBG Corp. noch einmal für Nachschub in PlayerUnknown's Battlegrounds, den ihr über die Feiertage genießen könnt. Die neue Schneekarte Vikendi ist ab sofort verfügbar.

Nach einiger Zeit auf dem Test-Server hat PUBG Corp. nun rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen Nägel mit Köpfen gemacht und die neue Schneekarte Vikendi auf die Live-Server von PlayerUnknown's Battlegrounds aufgespielt. Über die freien Tag könnt ihr euch also den dortigen Bergen, Schneefeldern und gefrorenen Seen in Battle-Royale-Partien widmen.

Vikendi ist mit 6x6 km eine mittelgroße Map, die größentechnisch zwischen Erangel und der Dschungelkarte angesiedelt ist. Gezockt werden darf in der eisbedeckten Landschaft allein oder im Squad. Europäisch angehauchte Städte, das Kosmodrom, verschneite Wälder und der Dino Park mit seinem Labyrinth sind nur einige der einprägsamen neuen Orte.

Das Terrain soll neue Strategien und Taktiken ermöglichen, um im Match zu überleben. So hinterlassen Charaktere und Fahrzeuge Spuren im Schnee, die zur Verfolgung fahrlässiger Spieler genutzt werden können. Mit den verschiedenen Wetterbedingungen soll sich jede Runde abwechslungsreich gestalten, ob im leichten bis starken Schnee oder aber bei klarem Himmel und der Möglichkeit, dass starke Winde aufkommen.

PlayerUnknown's Battlegrounds - Vikendi New Features: G36C & Snowmobile Trailer Mit Vikendi erhalten auch das neue Sturmgewehr G36C sowie das Schneemobil Einzug in PlayerUnknown's Battlegrounds.

Ebenfalls an Bord ist mit der G36C ein neues 5.56mm Sturmgewehr, das exklusiv auf der neuen Map gefunden werden kann. Mit dem Schneemobil gibt es außerdem ein exklusives neues Fahrzeug für die speziellen Wetterbedingungen.

Begleitend zur Map gibt es außerdem auch wieder einen passenden Survivor Pass zum Preis von 9,99 Euro. Innerhalb der nächsten zehn Wochen ermöglicht es euch der Pass, spezielle Skins und Belohnungen freizuschalten. Dabei könnt ihr mehr als 300 Missionen in Angriff nehmen. Neben der Premium-Variante zum oben genannten Preis gibt es auch eine abgespeckte kostenlose Variante des Survivor Pass.

Der PS4- und Xbox-One-Release von Vikendi erfolgt im Januar 2019; über Weihnachten lässt sich die Map also exklusiv auf dem PC zocken.