Kurz nach dem PC-Release dürfen nun auch schon Spieler von PUBG Mobile auf die neue Schneekarte Vikendi zurückgreifen. Darüber hinaus fanden auch weitere Features pünktlich zu Weihnachten ihren Weg ins Spiel.

Während PS4- und Xbox-One-Spieler von PUBG noch auf den Release der neuen Karte Vikendi warten müssen, dürfen Fans von PUBG Mobile auf iOS und Android kurz nach dem PC nun ebenfalls schon auf der mittelgroßen Map Gefechte austragen. Ein entsprechendes Update steht ab sofort für die beiden Plattformen zur Verfügung.

Das Update auf Version 0.10.0 enthält neben der in einer eisigen Tundra angesiedelten neuen Karte voller verlassener Dörfer und denkwürdiger Bauten auch noch weitere Gameplay-Features. Auch hier gibt es natürlich das Schneemobil, Schneeball-Schlachten auf der Anfangsinsel und ein Hauptmenü im winterlichen Gewand. Darüber hinaus wurden aber auch noch folgende tiefgreifendere Änderungen integriert:

Cross-server Matchmaking – Spieler mit dem gleichen Rang starten nun serverübergreifend in eine Runde, um das Balancing zu verbessern.

Anti-Cheat Maßnahmen – Verbesserte Erkennung von Cheatern, neue Optionen des Reportings für Spectator sowie zusätzliche Strafen für das frühzeitige Verlassen von Matches.

Waffen-Upgrade-System – Neue Materialien sind im Labor verfügbar, mit denen sich bestimme Waffen anpassen lassen, um Kill-Effekte und mehr freizuschalten.

Layout-Verbesserungen – Die besten Ergebnisse und Crew Challenge werden nun angezeigt, Spieler können alle täglichen Belohnungen für Missionen auf einmal einsammeln

PUBG Mobile hat sich nach dem PC-Release zur erfolgreichsten Plattform des Battle-Royale-Hits überhaupt gemausert. In der Zwischenzeit wurde diese Spielfassung allein bereits über 200 Millionen Mal heruntergeladen. Immer noch tummeln sich pro Tag mehr als 30 Millionen Spieler gleichzeitig im Titel - China wohlgemerkt noch nicht einmal eingerechnet.

Bei den Google Play Awards wurde der Titel von Tencent Games und PUBG Corp. als "Best Game" und "Most Competitive Game" ausgezeichnet. Bei den Golden Joystick Awards wurde das Spiel als "Mobile Game of the Year" ausgezeichnet und auch bei den renommierten The Game Awards war der Ableger zumindest in der Kategorie "Best Mobile" nominiert.