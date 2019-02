So feiert der Hit den Geburtstag von Horizon: Zero Dawn

PlayerUnknown's Battlegrounds hat in der jüngeren Vergangenheit ja schon häufiger mit Cross-Over-Promos auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt feiert der Battle-Royale-Hit das Jubiläum des PS4-exklusiven Blockbusters Horizon: Zero Dawn.

PUBG Corporation ist die nächste Kooperation eingegangen, dieses Mal mit Guerilla Games. Im Fokus steht dabei Horizon: Zero Dawn, der PS4-exklusive Action-Kracher, der nun seinen zweiten Jahrestag seit dem Release feiert. Und das wird eben auch in PlayerUnknown's Battlegrounds gebührend gefeiert.

In der PS4-Fassung von PUBG könnt ihr euch im Zeitraum vom 05. März bis zum 05. April exklusive Spielinhalte sichern. So gibt es für alle Gamer, die sich einfach nur einloggen, kostenlose Skins aus Horizon: Zero Dawn im Battle-Royale-Hit. Weitere Inhalte können zudem durch das Erledigen von In-Game-Herausforderungen oder im Shop freigeschaltet werden.

Folgende Gegenstände wird es in PUBG aus Horizon: Zero Dawn geben:

Horizon: Zero Dawn - Eclipse-Oberteil Erhält jeder Spieler, der sich während des Events einloggt

Horizon: Zero Dawn - Eclipse-Kar98k Kann für 8.000 BP freigeschaltet werden

Horizon: Zero Dawn - Pfanne Spieler, die während des Events 10 Gegner mit der Armbrust ausschalten, erhalten die Pfanne als Belohnung

Horizon: Zero Dawn - Eclipse-Maske Erhältlich durch den Beitritt zur PS-Community Hier wird der Vorgang detailliert erklärt



PlayerUnknown's Battlegrounds - Horizon: Zero Dawn Skins Trailer Anlässlich des zweiten Jahrestags von Horizon: Zero Dawn gibt es in einer Cross-Over-Aktion neue Skins in PUBG.

Die PUBG + Horizon Zero Dawn-Inhalte sind nur zwischen dem 5. März und dem 5. April exklusiv auf PlayStation 4 verfügbar. Mehr Informationen rund um PUBG finden sich auf der offiziellen Webseite: https://www.pubg.com.