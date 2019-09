Der Battle-Royale-Hit vereint sich in eine neuen Cross-Over wieder mit einer anderen großen Entertainment-Marke: Das Zombie-Epos "The Walking Dead" kommt pünktlich zum Start der zehnten Staffel in das Spiel.

In der Mobile-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds bereitet sich das nächste Cross-Over-Event vor - und das in diesem Fall passend zum Start einer neuen Serien-Staffel. Die Erfolgsreihe "The Walking Dead" vom US-Sender AMC geht nämlich in die mittlerweile zehnte Season, und das wird nun auch in PUBG gefeiert.

Tencent Games und PUBG Corporation bestätigten nun die entsprechende Zusammenarbeit für ein neues Cross-Over-Projekt. Ab dem 01. Oktober könnt ihr das Schlachtfeld im Battle-Royale-Hit als ein Charakter aus der beliebten TV-Serie betreten. Die Aktion läuft dann sogar bis Anfang des Jahres 2020 und beinhaltet unter anderem folgende Charakter-, Waffen- und Fahrzeug-Skins:

Daryl Dixon

Rick Grimes

Negan

Michonne

Daryls Motorrad

Michonnes Katana

Negans Baseballschläger "Lucille"

Die Partnerschaft umfasst ebenfalls ein neues Walking-Dead-Brettspiel, das ihr über das Hauptmenü in PUBG Mobile starten könnt. Dort können weitere Event-Missionen ausgewählt, Items und Punkte gesammelt und für einzigartige Belohnungen eingetauscht werden. So kann beispielsweise Daryls Motorrad als exklusiver Skin freigeschaltet werden. Weitere Events und Charaktere werden nach und nach hinzugefügt.