PlayerUnknown's Battlegrounds machte das Battle-Royale-Genre groß, das kostenlose Fortnite: Battle Royle lief dem einstigen Primus als Free-to-Play-Konkurrent jedoch flott den Rang ab. Jetzt versucht sich auch PUBG Corp. an einer kostenfreien Spielversion.

Wird PlayerUnknown's Battlegrounds am Ende auch zum Free-to-Play-Titel, um langfristig mit dem mittlerweile dominierenden Fortnite von Epic Games konkurrieren zu können? Diese Frage lässt sich sicherlich noch nicht abschließend beantworten, man kommt dem Thema aber zumindest schonmal einen Schritt näher. Mit PUBG Lite wurde nun nämlich tatsächlich ein Free-to-Play-Ableger von PlayerUnknown's Battlegrounds angekündigt.

Allerdings hat die ganze Sache natürlich einen Haken, denn auch wenn es nun eine kostenfreie Version des Online-Actionspiels auf dem PC gibt, so trifft das für den Augenblick jedoch nur auf Thailand zu. Dort nämlich hat PUBG Corp. nun eine erste offene Beta-Testphase von PUBG Lite gestartet. Verläuft der Start dort jedoch erfolgreich, sind für die Zukunft noch weitere Regionen geplant, die in den Genuss dieser Free-to-Play-Variante kommen sollen, wenngleich damit zunächst einmal ausschließlich der asiatische Markt gemeint ist. Das war aber auch bei PUBG Mobile so, und auch diese Umsetzung ist mittlerweile längst bei uns zu haben.

Was ist in PUBG Lite enthalten? Laut der offiziellen Ankündigung sind die Karten Erangel und Miramar sowie auch der Trainingsmodus an Bord. Durch technische Einschnitte wurden außerdem die Systemanforderungen abgesenkt, am traditionellen Battle-Royale-Gameplay mit 100 Spielern soll sich jedoch nichts ändern. Der kostenfreie Client kann über die offizielle Webseite in Thailand heruntergeladen und verwendet werden. Über die weiteren Entwicklungen, vor allen Dingen was den hiesigen Markt betrifft, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!