Wer sein Twitch-Konto mit Amazon verknüpft und dort ein Prime-Abo abgeschlossen hat, der bekommt bereits seit geraumer Zeit kostenlose PC-Spiele und kostenfreie Gegenstände in allerhand aktuellen Titeln spendiert. Nun gesellt sich auch PlayerUnknown's Battlegrounds dazu.

PlayerUnknown's Battlegrounds ist das nächste Spiel einer langen Reihe, welches nun via Twitch Prime kostenfreien und exklusiven Loot spendiert bekommt. Die Rede ist in diesem Fall speziell von der iOS- und Android-Version PUBG Mobile; ihr bekommt nun als Prime-Abonnent bei Amazon also auch Gegenstände für lau, die ihr im Battle-Royale-Hit unterwegs nutzen könnt. PUBG Mobile reiht sich damit in eine namhafte Reihe an anderen aktuellen Top-Titeln wie League of Legends, Fortnite, Overwatch oder GTA Online ein, die ebenfalls via Twitch Prime bedacht werden.

Alle zwei Wochen soll über das neue Programm für Abonnenten demnach neuer In-Game-Loot freigegeben werden, den ihr dann auf der entsprechenden Webseite bei Twitch Prime für euch beanspruchen könnt. Den Anfang macht auf iOS und Android nun die Infiltrator-Maske, mit der ihr euren In-Game-Charakter entsprechend aufpimpen könnt.

In den kommenden Wochen sollen dann weitere kosmetische Gegenstände wie Handschuhe, Schuhe, Hosen, ein Kar98k-Skin, eine Jacke oder ein Fallschirm folgen. Wer die Items nicht über die gesonderte Webseite anfordern will, kann übrigens auch im Spiel selbst einfach das entsprechende Banner aktivieren und sich einloggen.

Twitch Prime will mit diesem ersten Schritt im Mobile-Bereich künftig stärker vertreten sein. Ihr könnt also damit rechnen, dass weitere Mobile-Titel mit ähnlichen Aktionen bedacht werden.