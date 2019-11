Der Battle-Royale-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds wird auf dem PC womöglich bald um ein häufig gewünschtes Feature bereichert, das bereits in die Mobile-Umsetzung Einzug erhielt. Entsprechende Hinweise hat nun ein Dataminer gefunden.

PUBG hält sich weiter beharrlich und erfolgreich am Markt, auch wenn man um Apex Legends und Fortnite natürlich viel namhafte Konkurrenz hat. Damit man sich dieser erwehren kann, liefern die Entwickler regelmäßig neue Features sowie Inhalte. Jetzt könnte ein häufig gewünschtes Feature auch in die PC-Fassung des Spiels kommen.

Mit PlayerIGN hat nun ein Dataminer entsprechende Hinweise in den Spieldateien gefunden. Dieser hat durchaus eine gewisse Historie vorzuweisen, schließlich leakte er bereits die PUBG Global Championship Skins noch vor der offiziellen Ankündigung. Jetzt lässt er mit neuen gesammelten Infos sowie Bildern aufhorchen.

New stuff on Clan System:



- 5,000 BP COST

- Title: 2-15 char., 6 num.

- Tag: 2-4 char.

- Slogan: 30 char.

- Presentation: 180 char.

- Members: 20

- "recruits" & "'résumés"



[Also 'No Clan' labels were found on the Leaderboard (removed)-- Clan could be linked with the new Ranked] pic.twitter.com/Yd2osfZ4cS