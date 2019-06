Der Battle-Royale-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds soll künftig weiter wachsen. Deshalb wurde nun ein neues Entwicklerstudio um einen Call-of-Duty-Veteranen eröffnet, der an einer neuen narrativen Spielerfahrung werkeln soll.

PUBG Corporation hat heute die Gründung des neuen Entwicklerstudios Striking Distance bestätigt, das künftig das Spielerlebnis von PlayerUnknown's Battlegrounds spürbar weiter ausbauen soll. Angeführt wird das neue Studio von Glen Schofield als CEO. Dieser war früher Vice President und General Manager von Sledgehammer Games sowie Visceral Games und werkelte in dieser Funktion an populären Spielereihen wie Call of Duty sowie Dead Space.

Diese Erfahrungen mit erzählerisch starken Actiontiteln lässt bereits erahnen, in welche Richtung sich PUBG zukünftig ebenfalls weiterentwickeln soll: Mit seinem erstklassigen Entwicklerteam soll Schofield nämlich ein neues "einzigartiges, narratives Erlebnis innerhalb des PUBG-Universums" erschaffen.

C.H. Kim, CEO von PUBG Corporation, kommentiert die neuesten Entwicklungen wie folgt: "Als Unternehmen konzentrieren wir uns darauf, Inhalte für ein globales Publikum verfügbar zu machen, indem wir eng mit internationalen Teams in den USA, Europa und Asien zusammenarbeiten. Diese Vision wird nun durch die Erweiterung und Diversifizierung unseres Entwickler- und Dienstleistungsportfolios mit Glen Schofield und Striking Distance auf das nächste Level gehoben. Wir freuen uns sehr, dass Glen zu uns stößt. Seine Führungsqualität und grenzenlose Kreativität wird uns helfen, große Synergien zu schaffen."

Schofield selbst gibt in einem Statement zum Besten, dass er im PUBG-Universum auch interessante "Möglichkeiten jenseits des Battle-Royale-Genres sehe". Bleibt abzuwarten, was er mit Striking Distance, das seinen Sitz in San Ramon in Kalifornien als unabhängiges Studio im Besitz von PUBG Corporation haben wird, farbizieren wird. Zuvor werkelte er unter anderem an Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare und Call of Duty: WWII.