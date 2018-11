Zuletzt hatten sich die Anzeichen bereits verdichtet, nun ist es aber wirklich fix und hochoffiziell: Der Battle-Royale-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds kommt auf Sonys PlayStation 4!

Auf dem PC hat sich PlayerUnknown's Battlegrounds binnen kürzester Zeit zum absoluten Top-Hit entwickelt. Später gingen die Entwickler eine Partnerschaft mit Microsoft ein, was PUBG auch auf die Xbox One brachte. Im Konsolenbereich war das Spiel bislang exklusiv dieser Plattform vorbehalten, lediglich eine Mobile-Umsetzung folgte seither noch. Doch jetzt kommen endlich auch PS4-Spieler auf ihre Kosten!

Heute nämlich haben Bluehole und PUBG Corp. offiziell angekündigt, dass PlayerUnknown's Battlegrounds noch dieses Jahr auf der PlayStation 4 aufschlagen wird. Der Battle-Royale-Hit wird demnach ab dem 07. Dezember 2018 für die Sony-Heimkonsole erhältlich sein.

Bislang unterschieden sich PC- und Konsolenfassung ja durchaus; die PC-Variante hatte stets die Nase vorn. Studioleiter Brian Corrigan bekräftigte aber, dass man bei PUBG Corp. sehr darauf bedacht sei, die unterschiedlichen Spielversionen nach und nach anzupassen und zu vereinheitlichen. Auch die PS4 wird da keine Ausnahme machen. Ein kleines Team habe demnach sichergestellt, dass die PS4-Fassung auf dem Stand der anderen Konsolenfassung mitentwickelt wird.

Offiziell wird PUBG auf der PS4 für 29,99 Dollar in den Handel gehen - wie auch die PC- und Xbox-Varianten. Vorbestellungen sind schon jetzt möglich und Spieler auf der PS4 können sich auch einige exklusive Outfits sichern. Die PlayStation-exklusiven, kosmetischen Inhalte umfassen mehrere Skins, unter anderem zu Nathan Drake aus der Uncharted-Reihe, oder auch Gegenstände wie Ellies Rucksack aus The Last of Us.

Neben der normalen Spielversion auf Blu-ray-Disc sowie der digitalen Looter's Digital Edition gibt es für die PS4 auch folgende Sonder-Editionen:

Survivor’s Digital Edition

Spiel

Vikendi Event-Pass

2.300 G-Coin-Paket

20.000 BP

Champion's Digital Edition

Spiel

Vikendi Event-Pass

6.000 G-Coin-Paket

20.000 BP