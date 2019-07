Plants vs. Zombies 3

Überraschung: Electronic Arts hat das Comeback der Kultreihe Plants vs. Zombies angekündigt. PopCap Games werkelt gegenwärtig an Plants vs. Zombies 3 und veröffentlicht direkt eine erste Pre-Alpha-Version.

Die populäre Spielereihe Plants vs. Zombies wird von PopCap Games abermals fortgesetzt. Auf der eigens eingerichteten Produktseite bestätigte man zusammen mit Publisher Electronic Arts nun die Arbeiten an Plants vs. Zombies 3 und gab gleichzeitig - etwas überraschend - den Startschuss für eine Pre-Alpha-Version im Google Play Store.

Die Download-Anzahl in dieser Testphase ist stark begrenzt; dabei sollen zunächst Bugs und sonstige technische Probleme identifiziert und bis zum eigentlichen Launch der Vollversion behoben werden.

Seitens der Macher heißt es: "Mit der Pre-Alpha geben wir der Community einen ersten Einblick in die frühe Entwicklungsphase von PvZ 3 und sammeln Feedback von den Spielern. Alle Inhalte, die du sehen kannst, können sich noch ändern und werden bei der weltweiten Veröffentlichung sicher nicht identisch sein."

Unterstützt werden aktuell Android-Geräte, die mindestens die technischen Daten des Galaxy S7 oder höher besitzen. Außerdem wird mindestens Android 6.0 (Marshmallow) oder höher vorausgesetzt; eine iOS-Fassung gibt es zunächst nicht. Auch weitere Plattformen hat man zunächst ebenso nicht kommuniziert, wie einen weltweiten Release-Termin für die Vollversion.

Zumindest in der Pre-Alpha folgt Plants vs. Zombies 3 einem Free-to-Play-Modell ohne Mikrotransaktionen; solche dürfte es aber vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt geben, auch wenn sich EA gegenwärtig noch nicht näher dazu äußert.