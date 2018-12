Nach PlanetSide folgte mit PlanetSide 2 ja bereits ein Sequel zum bekannten Online-Shooter. Jetzt haben die Macher mit PlanetSide Arena den nächsten Teil der Reihe angekündigt - und bringen dabei natürlich auch einen Battle-Royale-Modus unter!

Daybreak Games hat mit PlanetSide Arena den nächsten Teil innerhalb der bekannten Shooter-Reihe offiziell angekündigt. Dabei möchte man eine Fusion aus den klassischen Spielmechaniken der bisherigen Teile sowie der traditionelleren Match-basierten Struktur erreichen. Es wird sich um ein Premium-Spiel, also keinen Free-to-Play-Shooter handeln, der ab dem 29. Januar 2019 für den PC erhältlich sein soll.

PlanetSide Arena - Gameplay First Look Trailer Der neue Online-Shooter PlanetSide Arena wird bis zu 1.000 Spieler unterstützen und natürlich auch Battle Royale zu bieten haben.

Auch wenn der Zusatz Arena eher auf einen kleineren Arena-Shooter schließen lassen könnte: Dem ist nicht so! Das Match-basierte Spiel wird prinzipiell bis zu 1.000 Spieler pro Session ermöglichen! Zum Release soll es dabei drei verschiedene Spielmodi geben: Massive Clash sowie zwei Battle-Royale-Varianten.

Massive Clash ist ein Modus für 500 Spieler, in dem zwei Gruppen bestehend aus 250 Gamern gegeneinander antreten. Im Battle-Royale-Modus könnt ihr hingegen entweder alleine oder in Dreierteams zocken. Zur Wahl stehen mit Assault, Engineer und Medic drei verschiedene Spielklassen. Alle diese Charaktere haben Zugang zu einem Jetpack und einem persönlichen Fahrzeug. Ansonsten unterscheiden sie sich natürlich in ihren einzigartigen Fertigkeiten und ihr könnt diese während einer Partie durch verdiente In-Game-Währung auch upgraden.

Daybreak Games hat für PlanetSide Arena eine saisonale Struktur im Hinterkopf. Außerdem sollen neue Spielmodi wie Team Deathmatch (TDM), SnD und Global Conqest mit jeder neue Season hinzugefügt werden.

Vorbestellungen sind bei Steam in zwei Versionen möglich. Die Sanctuary Assault Edition kostet rund 20 Dollar und beinhaltet den Season 1 Battle Pass und ein Rüstungs-Set für die Assault-Klasse. Die Legendary Edition kostet das Doppelte und bringt euch den Season 1 Battle Pass sowie drei Rüstungs-Sets und das M-20 Tempest Hoverbike Pack.

Vor dem zeitnahen Release Ende Januar soll es auch eine geschlossene Beta-Testphase geben, an welcher viele Spieler von PlanetSide 2 teilnehmen können sollen. Der Support von PlanetSide 2 selbst soll indes vorerst nicht eingestellt werden.