Auch der Online-Shooter PlanetSide springt bekanntermaßen auf den Battle-Royale-Zug auf und bekommt mit PlanetSide Arena einen entsprechenden Ableger. Dieser verzögert sich nun allerdings noch einmal.

Daybreak Game Company hatte Ende 2018 mit PlanetSide Arena einen Multiplayer-Shooter für den PC angekündigt, der auch auf Battle-Royale-Elemente setzt. Dieser sollte eigentlich bereits im Januar 2019 starten, doch daraus wird nichts. Jetzt haben die Entwickler nämlich eine Verschiebung offiziell gemacht.

Demnach gönnt sich das Team nun zwei Monate mehr Zeit für die Fertigstellung der ersten zugänglichen Spielversion. Diese kommt somit nun im März 2019, genauer gesagt am 26. März - auch einen neuen Launch-Termin gibt es somit schon. Als Grund für diesen Schritt führte man an, dass noch einige Arbeiten an wichtigen Features sowie Verbesserungen an einigen Kernsystemen notwendig seien.

Eine kleine Entschädigung gibt es aber dennoch noch im Januar: Während der Start am 29. Januar ins Wasser fällt, startet am 30. Januar nun immerhin eine geschlossene Beta-Testphase. Vorbesteller dürfen ungeachtet dessen ebenfalls früher einsteigen und erhalten ab dem 20. Februar garantierten Zutritt zur sogenannten "Founders Season". In diesem Zusammenhang bekommen frühentschlossene Besteller auch einige exklusive Gegenstände.