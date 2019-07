Das Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire war zuvor bereits für alle aktuellen Konsolen PS4, Xbox One und Switch angekündigt gewesen, während das Original in diesem Bereich nur für PS4 und Xbox One erhältlich war. Das wird sich zeitnah jedoch ändern.

Auch Switch-Spieler werden sich in naher Zukunft auf den bevorstehenden generellen Konsolen-Release von Pillars of Eternity II: Deadfire gebührend vorbereiten können. Während das Sequel auch bereits für die Nintendo-Konsole bestätigt war, war der Vorgänger nur für PS4 und Xbox One neben dem PC erhältlich. Jetzt kündigte man aber auch eine Switch-Umsetzung offiziell an.

Im Rahmen der Pillars of Eternity: Complete Edition werdet ihr das komplette Rollenspiel-Epos auch auf der Switch genießen können. Obsidian Entertainment und Versus Evil werden das Paket am 08. August 2019 schnüren und für 49,99 Euro veröffentlichen. Vorbesteller im eShop erhalten einen Rabatt von 20 Prozent auf den Kaufpreis.

Der Rollenspiel-Hit wurde ursprünglich über eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter finanziert, die über 70.000 Unterstützer fand. Der PC-Release erfolge schlussendlich 2015, während Umsetzungen für PS4 und Xbox One dann 2017 nachfolgten. Jetzt können also auch bald Switch-Spieler in die Fantasy-Welt mit Dungeons voller Monster und Herausforderungen eintauchen.

Neben dem eigentlichen Hauptspiel sind in der Complete Edition für die Switch auch die beiden Add-ons "The White March: Part I" und "The White March: Part II" bereits enthalten. Auch alle sonstigen größeren Updates der PC-Version sind bereits an Bord und bereichern das Spiel dementsprechend bereits mit einer höheren Levelobergrenze, erweiterten KI-Optionen für die Gruppe und neuen Schwierigkeitsstufen.