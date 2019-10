Rollenspiel-Fans aufgepasst! Die Konsolenfassungen von Pillars of Eternity II: Deadfire werden in einer schicken Ultimate Collector's Edition veröffentlicht.

Beim Online-Händler Amazon USA ist eine Ultimate Collector's Edition zu Pillars of Eternity II: Deadfire aufgetaucht. Die spezielle Sammlervariante wird für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Neben dem Hauptspiel und allen DLC-Inhalten (Beast of Winter, The Forgotten Sanctum und Seeker,Slayer, Survivor!) sind noch folgende Extras enthalten:

Statue von Od Nua (ca. 25 cm hoch)

Spacepig Schlüsselanhänger

3D-Sticker im Metall-Look

Pillars of Eternity II: Deadfire lässt sich im rundenbasierten Modus oder Echtzeit-Modus mit optionalen Pausen spielen. Die Inhalte bieten euch mehr als 100 Stunden Gameplay und ein detaillierter Charakter-Editor gewährt euch die nötige Freiheit euren Helden nach euren Vorstellungen zu kreieren. Die Ultimate Collector's Edition des Rollenspiels soll später in diesem Jahr für PlayStation 4 und Xbox One in der US-Region erscheinen. Ein genauer Termin und eine Ankündigung für Europa stehen noch aus.