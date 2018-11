Pillars of Eternity II: Deadfire

Seit Mai dieses Jahres treibt das Rollenspiel-Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire sein Unwesen und auch nach der Übernahme durch Microsoft werkelt Obsidian Entertainment weiter am Titel. Jetzt steht die letzte große Erweiterung an!

In einer Pressemeldung hat Obsidian Entertainment heute die bevorstehende Veröffentlichung der letzten großen Erweiterung zu Pillars of Eternity II: Deadfire angekündigt. Zusammen mit Publisher Versus Evil wird man "The Forgotten Sanctum" dabei noch im aktuellen Jahr 2018 herausbringen.

Der große DLC ist zusammen mit dem Update auf Version 4.0 für den 13. Dezember 2018 eingeplant. Die Erweiterung bringt dann ein komplett neues Abenteuer rund um die Erzmagier von Eora mit sich, die eine potentielle Katastrophe abzuwenden versuchen. In diesem Zusammenhang wird es neue Quests und einen riesigen neuen Dungeon geben, den es zu erkunden gilt.

Während der DLC zum besagten Termin 9,99 Dollar kosten wird, ist das begleitende Update auf Version 4.0 kostenfrei für alle Inhaber des Hauptspiels zu haben. Dieses bringt ebenfalls neue Features mit sich, darunter neue Gold Challenges und zwei neue Mega-Bosse. Stichwort Mega-Bosse: Auch der kostenpflichtige DLC hat davon natürlich welche zu bieten.