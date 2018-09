Phoenix Wright erscheint im nächsten Jahr erstmals für andere Plattformen. Auf der Tokyo Game Show hat Capcom die Trilogie angekündigt.

Auf der Tokyo Game Show hat Capcom die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy angekündigt. Erstmals verlässt die Reihe den Nintendo 3DS und kann im nächsten Jahr auf Konsolen und PC gespielt werden.

Mit an Bord soll neben der englischen Sprache auch die japanische Variante sein. Für Japan wurde ebenfalls eine Collector's Edition und Limited Edition angekündigt. Ob diese auch den Weg nach Europa finden und was sie beinhalten werden, bleibt abzuwarten. In dem Anwaltsspiel müsst ihr knifflige Fälle lösen und habt in der kommenden Trilogie zehn unterschiedliche Speicherslots zur Verfügung.

Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy soll Anfang 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Sollte Capcom weitere Informationen veröffentlichen, halten wir euch auf dem Laufenden.