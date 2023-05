Ein eher früher auf dem PlayStation Showcase gezeigter Titel ist Phantom Blade Zero, das es aber nicht minder in sich zu haben scheint. Dabei handelt es sich um ein neues Samurai-Actionspiel für die PS5.

Zu den eher unerwarteten Highlights des PlayStation Showcase am gestrigen Abend zählte sicherlich Phantom Blade Zero respektive Phantom Blade 0, das man im Vorfeld so nicht auf dem Schirm hatte. Nach Ghost of Tsushima kommen dabei erneut Samurai-Fans auf ihre Kosten.

Das Actionspiel stammt vom Entwicklerstudio S-Game und ist ein spiritueller Nachfolger zur hauseigenen Franchise Phantom Blade, die in China für Mobilgeräte veröffentlicht wurde. In dem recht wild und gameplaytechnisch sehr flott angelegten Titel übernehmt ihr die Rolle eines Assassinen namens Souls, dem der Mord an seinen früheren Meistern vorgeworfen wird. Diese waren als "The Order" bekannt.

In das Actionspiel fließen dabei allerhand verschiedene Inspirationen ein. Laut CEO und Studiogründer Soulframe Liang habe man sich auch Anleihen des chinesischen Kungfu, Steampunk-Elemten, okkulte Künste und mehr für die Umsetzung zu Eigen gemacht. Selbst aus der Filmwelt hat man sich bedient und diverse Einflüsse aus den Bruce-Lee- und John-Wick-Filmen übernommen. Die Ästhetik des neuen PS5-Titels wird von den Machern daher schlussendlich als "Kungfupunk" umschrieben.

Unter dem Strich dürft ihr einen schön und ungewöhnlich anzuschauenden, auf flotte und wilde Action ausgelegte Samurai-Titel exklusiv für PS5 erwarten, in dem ihr lediglich 66 Tage habt, um herauszufinden, wer wirklich die Anführer der "The Order" um die Ecke gebracht habt. Dazu gilt es durch die semi-offene Spielwelt zu streifen und allerhand Monströsitäten und Gegner zu bezwingen.

Einen Release-Termin hat Phantom Blade Zero zunächst noch nicht.