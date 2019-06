Eine etwas überraschende Ankündigung im Rahmen des Xbox Showcase zur E3 gestern Abend war die Bestätigung, dass nach vielen Jahren des Wartens Phantasy Star Online 2 tatsächlich in den Westen kommt. Allerdings hat diese Ankündigung für hiesige Spieler auch so ihre Tücken.

Unter JRPG-Fans war die Freude groß, als im Rahmen des Xbox Showcase gestern Abend bestätigt wurde, dass Phantasy Star Online 2 aus dem Hause SEGA endlich auch außerhalb Japans erscheinen und den Sprung in den Westen schaffen wird. Die Freude währte in Europa allerdings eher kurz, denn die Sache hat - wie sich nun herausstellt - einen gehörigen Haken.

Mit dem Westen ist ganz explizit bis auf Weiteres nämlich ausschließlich Nordamerika gemeint, wo Phantasy Star Online 2 im Frühjahr 2020 für PC und Xbox One zu haben sein soll. Die europäische Niederlassung von SEGA klärte via Twitter auf, dass man insbesondere auch hinsichtlich einer Veröffentlichung in Europa gegenwärtig nichts anzukündigen habe. "Wir verstehen, dass das frustrierend ist, aber wir werden euch weitere Neuigkeiten mitteilen, wenn wir das können", heißt es diesbezüglich abschließend.

#PSO2 is finally making its western debut in North America on Xbox One in Spring 2020. Regarding an EMEA release, there's nothing to confirm right now. We understand it’s frustrating, but when we have more news to share, we will. Stay tuned to https://t.co/NcQ01mnhYh for updates. pic.twitter.com/LXmdGghpdv