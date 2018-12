Nachdem sich im Netz zuvor schon etliche Gerüchte rankten, hat Atlus nun Nägel mit Köpfen gemacht und Persona 5 R offiziell bestätigt. Wir verraten euch hier, was bislang bekannt ist.

Nach lang anhaltenden Gerüchten und Spekulationen hat Atlus mit der Veröffentlichung eines ersten Teaser-Trailers die Existenz von Persona 5 R offiziell bestätigt. Den angesprochenen Clip könnt ihr euch weiter unten in dieser Meldung ansehen.

Persona 5 wurde ursprünglich im vergangenen Jahr 2017 für PS4 und PS3 veröffentlicht, jetzt steht seitens Atlus ganz offiziell Persona 5 R für die PlayStation 4 auf dem Plan. Allein: Bislang ist noch nicht so recht klar, was uns dabei ganz konkret erwartet. Am wahrscheinlichsten dürften jedoch eine neue Version des JRPGs sein, ähnlich wie man es zuvor innerhalb des Franchise bereits mit Persona 4 Golden gehandhabt hat.

Bestätigen sich diese Vermutungen, dann erwartet euch ein umfassenderes Persona 5 mit neuen Features und Inhalten. Neben der PS4 werden durch den Teaser-Clip bis dato aber noch keine weiteren Plattformen bestätigt, die dann tatsächlich auch in den Genuss von Persona 5 R kommen werden. Insbesondere von der Switch ist bislang keine Rede; entsprechende Hoffnungen hatten sich Fans gemacht, nachdem Joker als DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt worden war. Auch einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Wann gibt es handfestere Infos zu Plattformen und Inhalten? Zumindest darauf gibt es gegenwärtig eine Antwort: Im März 2019 wissen wir mehr!