Der Bankraub stellt die ultimative kriminelle Fantasie dar. Von der Planung über die Zusammenstellung der Crew bis hin zum eigentlichen verbrecherischen Akt – Heists faszinieren einfach. Das beweisen die Erfolge von Filmen wie Heat, Ocean’s Eleven und The Italian Job eindrucksvoll. Im Spielesektor hält sich Payday 2 seit mittlerweile zehn Jahren hartnäckig und erfreut sich bis heute an zahlreichen Freizeitgangstern. Am 21. September 2023 erscheint der Nachfolger Payday 3 und wirft die Erfolgsformel natürlich nicht gänzlich über den Haufen. Bei einer mehrstündigen Anspielsession in Stockholm bei den Starbreeze Studios spürte ich aber doch die Auswirkungen der Änderungen.

Vorgesetzt bekamen wir zwei Missionen, die wir gemeinsam mit einer Entwicklerin angingen. Einerseits stand ein klassischer Banküberfall auf dem Plan, unser zweiter Auftrag führte uns hingegen in eine Kunstgalerie, in der wir Bilder und Skulpturen entwenden mussten. Serientypisch standen wir vor der Wahl: Schalten wir in den Rambo-Modus und feuern von Anfang an aus allen Rohren oder gehen wir leise und bedacht vor? Wer schon eine Minute mit Dallas, Chains, Wolf und Hoxton verbrachte, der weiß, dass Pläne in der Umsetzung nur selten so ablaufen, wie sie sollen. Das war auch bei unseren Anläufen der Fall.

Trotz der fachkundigen Führung durch die Entwicklerin schafften wir es in keinem Versuch, einen Auftrag komplett im Stealth abzuschließen. Mal latschten wir in eine Überwachungskamera, an anderer Stelle entdeckte uns ein Wachmann, einmal war es auch einfach menschliches Versagen – ich wollte eine Kamera platzieren, stattdessen feuerte ich versehentlich meine Waffe ab. Upsi. Aber eben genau solche Momente sorgen für lautes Lachen und schweißen die Verbrecherbande zusammen.

Ein Auge für Details

Die meisten Neuerungen von Payday 3 fallen klein aus und neigen dazu, nur wahren Veteranen überhaupt aufzufallen. Beispielsweise vermögen es eure Räuber jetzt, durch Fenster und über kleine Hindernisse zu hüpfen. Shooter-Standard im Jahr 2023, ich weiß. Aber der zweite Teil bot diese Option noch nicht. Dennoch erleichtert sie die Flucht oder den letzten Gang in den Tresorraum ungemein. Wie auch der Umstand, dass ihr nun auch mit einer Beutetasche auf dem Rücken rennen könnt. In der Anspielsession rettete mir dieser kleine, aber feine Umstand mehr als ein Mal den gesetzlosen Hintern und reduzierte den Nerv-Faktor ebenfalls massiv.

Als ungemein nützlich stellte sich heraus, dass wir bei Missionsstart keine Masken trugen. Diese setzt ihr in Payday 3 manuell erst dann auf, wenn sie benötigt werden. Davor agiert ihr wie reguläre Zivilisten, erkundet die Umgebung im erlaubten Rahmen und sucht nach Zugangspunkten und anderen Informationen. Es ergeben sich aber auch spannende Möglichkeiten, indem ihr euch etwa absichtlich erwischen lasst. So schafften wir es beispielsweise, einer Wache in der Bank die Schlüsselkarte zu entwenden. Wie? Ein Mitglied der Crew lief schnurstracks in die Büroräume, wurde direkt gestellt und hinauskomplimentiert und griff dem Uniformträger im Zuge dessen von hinten an den Gürtel und mopste das Objekt der Begierde.

Freilich knackt ihr noch jede Menge Schlösser oder auch kleinere Safes, was in Payday 3 in Form von Minispielen abläuft. Die fallen nicht übermäßig kompliziert aus, lockern den Ganovenalltag aber etwas auf und sorgen aufgrund des Zeitdrucks auch für einen gewissen Nervenkitzel. Geiseln sanft von hinten zu umarmen und als menschlichen Schutzschild zu nutzen, mag nicht sonderlich ehrenhaft sein, hilft in Feuergefechten aber ungemein: Die Staatsdiener gehen dann zum Zwecke des Personenschutzes weitaus vorsichtiger vor.

Wenn alles so richtig schiefläuft, dann helfen immer noch die Overkill-Waffen weiter. Diese funktionieren letztlich wie Ultis aus Rollenspielen. Ihr dürft sie erst nach einer gewissen Aufladezeit per Hubschrauber abwerfen lassen. Der Granatwerfer sorgte in unserem Fall sehr schnell für leer gefegte Straßen und freie Fluchtwege.

Ich liebe es, wenn ein Plan fehlschlägt

Was wir schnell merkten: als brutaler Dauerfeuer-Abenteuer-Räuber fällt Payday 3 zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad geradezu einfach aus. Zumindest die Shooter-Affinen unter euch dürften die Gesetzeshüter ohne große Probleme zurück in die Polizeiwache ballern. Selbst die stärker gepanzerten SWAT-Einheiten verursachen so wenig Schaden, dass sie euch kaum gefährlich werden, wenn ihr nicht direkt vor ihnen steht und euch nicht wehrt. Zumal zu einem guten Team stets jemand gehört, der ein Medi-Pack und ein Armor-Pack mitführt.

Auf Stealth-Seite hingegen, da gestaltet sich das Erlebnis durchaus schwerer. Der elegante Einbrecher muss nicht nur die Situation ausloten, es gilt auch, auf jede Eventualität eingestellt zu sein. Übersehene Sicherheitskameras hackte ich beispielsweise schnell, damit ich sie gen Himmel richten konnte, sodass sie keinen Alarm auslösten. Möglich machte das ein Skill, von denen es etwa 100 Stück in Payday 3 geben soll. Unnötig zu sagen, dass mich das Menü regelrecht erschlug. Die schiere Menge ergibt aber durchaus Sinn, denn mit dem neuen Teil streicht Starbreeze die unterschiedlichen Klassen aus den Vorgängern, um euch mehr Freiheiten bei der Charaktererstellung zu gewähren.

>> Die 20 besten Koop-Online-Spiele: Zusammen zocken bockt am meisten! <<

Wie eingangs erwähnt, schafften wir es nicht, eine Mission komplett lautlos abzuschließen. Dabei schlichen wir in stetiger Anspannung durch die beiden Gebiete, suchten nach Hinweisen, sammelten Schlüsselkarten und durchforsteten Computer nach Hinweisen. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass Payday 3 eingespielten Teams sehr viel Freude bereiten wird. Mein Team und ich stiegen jedenfalls hochmotiviert in jeden neuen Anlauf ein, lernten stets etwas Neues über die Map und wurden von verschobenen Fluchtpunkten regelmäßig aufs Kreuz gelegt.

Payday 3 - Gameplay Reveal Trailer Auf dem Xbox Games Showcase wurde erstmals richtiges Gameplay aus dem neue Payday 3 gezeigt.

Ebenfalls hege ich die Hoffnung, dass sich die Missionsziele nicht abnutzen. In der Kunstgalerie beispielsweise warten die Bilder und Skulpturen in unterschiedlichen Räumen auf euch. Wo genau, das erfahrt ihr bei der Informationssuche. Dann gilt es in späteren Sequenzen, anhand eines Spektrometers das Original zu finden. An sich eine coole Idee, die Frage ist nur die nach der Langzeitmotivation. Allerdings ließen die anwesenden Entwickler von Starbreeze schon durchblicken, dass Payday 3 lange mit neuen Inhalten versorgt werden soll.