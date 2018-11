Seit September ist das Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker erhältlich - und jetzt ist endlich Nachschub in Sicht. Die Macher haben gleich mehrere Zusatzinhalte offiziell angekündigt.

Wer seit dem Release von Pathfinder: Kingmaker am 25. September 2018 auf Nachschub wartet, wird nun endlich erhört: Per Pressemeldung haben Owlcat Games und Deep Silver nun offiziell einen Season Pass zum cRPG angekündigt. Das Paket umfasst gleich drei Zusatzinhalte, die in den kommenden Monaten erscheinen werden.

Was dürft ihr dabei konkret erwarten? Jeder DLC soll umfangreiche neue Inhalte wie neue Gebiete, Begleiter, Gegenstände, Spielmodi und Story-Inhalte mit sich bringen; außerdem werden neue Emotionen eingeführt. Der Season Pass wird zusammen mit dem ersten Inhaltspaket namens "The Wildcards" ab dem 06. Dezember 2018 via Steam und GOG zu haben sein.

Der schon angesprochene erste DLC wird mit den Tieflingen eine neue spielbare Rasse mit sich bringen. Darüber hinaus gibt es mit den Kineticits auch eine neue Heldenklasse sowie einen neuen Begleiter. Im Februar 2019 folgt dann der zweite Zusatzinhalt namens "Varnhold's Lot", der eine umfangreiche neue Kampagne einführt. Dabei gilt es Maegar Varn zu bekämpfen, der sein eigenes Herrschaftsgebiet ausgebaut hat und die Nation Varnhold regiert. Basierend auf euren Entscheidungen während der Hauptkampagne bekommt ihr in der neuen Kampagne eine andere Sichtweise auf die Entwicklung der Spielwelt präsentiert. Die Spielzeit soll bei bis zu 12 Stunden liegen.

Den Abschluss der DLC-Reihe markiert schlussendlich im April 2019 dann "Beneath The Stolen Lands", das einen neuen Spielmodus einführt. Dabei wird ein endloser Dungeon zufallsbasiert generiert und in diesem warten zahllose Feinde auf eure Schwerter und Zauber.

Der komplette Season Pass kann für 24,99 Euro erworben werden. Einzeln kosten die DLCs:

DLC 1 – "The Wildcards" (06. Dezember, 2018) - 7,99 Euro

DLC 2 – "Varnhold's Lot" - Februar 2019 - 11,99 Euro

DLC 3 – "Beneath The Stolen Lands" - April 2019 - 9,99 Euro