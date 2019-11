Path of Exile

Grinding Gear Games hat auf der ExileCon 2019 nicht nur das Sequel Path of Exile 2 angekündigt, auch für das aktuelle Action-Rollenspiel gibt es Neues. Wir verschaffen euch hier einen Überblick!

Path of Exile 2 war nicht die einzige überraschende Ankündigung auf der ExileCon 2019. Noch weniger war damit zu rechnen, dass das Originalspiel Path of Exile tatsächlich auch für mobile Plattformen kommen soll. Bislang gibt es den Diablo-Konkurrenten lediglich für PC, PS4 und Xbox One.

Für Mobile-Fans ist das ein Grund zur Freude, schließlich gilt der Dungeon-Crawler als einer der angesagtesten Free-to-Play-Titel. Das Spiel soll nun in Gänze für mobile Plattformen kommen, sprich für iOS- und Android-Geräte. Passend dazu gab es auch einen etwas humorvolleren Trailer.

Das Studio selbst betont, dass die Mobile-Version intern auch als "Experiment" angesehen wird. Eine finale Aussage dazu, ob und wann der tatsächliche Release erfolgen wird, hat man daher auch noch nicht getroffen. Auch das Fan-Feedback wird auf dem Weg zu einer Veröffentlichung eine Rolle spielen.

Path of Exile Mobile - Announcement Trailer In Zukunft soll das erfolgreiche Action-RPG Path of Exile auch mobile Plattformen unsicher machen.

Im Gegensatz dazu ist der Release einer neuen Erweiterung für das bereits erhältliche Hauptspiel bereits beschlossene Sache. "Conquerors of the Atlas" soll ab dem 13. Dezember 2019 erhältlich sein. Daneben gibt es mit "Metamorph" an diesem Termin auch eine neue Herausforderungsliga.

Das neue Add-on hievt das Spiel auf die Version 3.9.0 und beinhaltet eine neue Endgame-Story, frische Maps, neue Skills und mehr. Auch hier gibt es einen neuen Trailer für euch anbei.