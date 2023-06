Freizeitpark-Fans aufgepasst! Zur Feier der Veröffentlichung des Freizeitpark-Simulators Park Beyond am 16. Juni kooperieren Bandai Namco Germany und Movie Park Germany für eine außergewöhnliche Aktion.

Ab dem 16. Juni können Fans von Freizeitparks sich in Park Beyond auf PC, PS5 und Xbox Series X/S austoben und dank modularem Bausystem die Parks ihrer Träume gestalten. Und genau auf diese Kreativität hat es Bandai Namco abgesehen und will diese auch im Rahmen einer coolen Gewinnspielaktion belohnen.

Der Publisher hat sich nämlich mit einem realen Freizeitpark zusammengetan, dem Movie Park Germany. Das ist nicht mehr und nicht weniger als Deutschlands größter Film- und Freizeitpark mit über 40 Attraktionen, Achterbahnen und Shows in sieben Themenbereichen,

Bis zum 30. September habt ihr nämlich die Möglichkeit, eure coolsten Achterbahnkreationen in Park Beyond unter dem Social-Media-Hashtag #MovieParkBeyond einzureichen.

Jede Einsendung wird anschließend durch eine Fachjury bestehend aus dem Gaming-Experten und Journalisten Felix Rick (Gameswelt - ja, genau, unser Felix), dem Freizeitpark-Enthusiasten und Content Creator Dennis Brokop (Ride Review), dem Movie Park Germany Team Philipp Nowok, Charleen Gedanitz und Manuel Prossotowicz sowie Producer Marco Huppertz und Creative Director Johannes Reithmann vom Entwicklerstudio Limbic Entertainment ausgewertet.

Für die Einsendungen, die die Jury in den Kategorien Thrill, Theming und Gesamtkonzept am meisten überzeugen, winken großartige Preise wie eine exklusive Stunde Achterbahnfahrt für den Gewinnenden und bis zu 20 Freunden sowie Eintrittskarten. Käufer der Retail-Version finden in der Packung von Park Beyond als zusätzlichen Bonus außerdem einen Rabattcode für bis zu 40% vergünstige Eintrittskarten für den Movie Park Germany in der Saison 2023 und 2024.

Alle Preise, Informationen und Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel sowie die vergünstigten Tagestickets gibt es auf der offiziellen Website zu der Aktion.