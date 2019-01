Regelmäßig gibt es im erfolgreichen Online-Actionspiel Overwatch von Blizzard Entertainment frische In-Game-Events, um die Spieler bei der Stange zu halten. Auch das Lunar New Year Event kehrt dieses Jahr wieder zurück.

Via Twitter hat Blizzard Entertainment nun bestätigt, dass es auch in diesem Jahr wieder das Lunar New Year Event in Overwatch geben wird. Dieses hört diesmal auf das "Year of the Pig" und startet in der kommenden Woche am 24. Januar 2019. Anschließend habt ihr bis zum 18. Februar 2019 Zeit, um am Event teilzunehmen.

Gepaart mit der Terminankündigung veröffentlichte Blizzard auch einen kurzen Teaser-Clip, schwieg sich ansonsten aber mit Details zum In-Game-Event aus. Wie gewohnt dürft ihr aber allerhand neue Skins, Emotes und kosmetische Gegenstände für ausgewählte Helden im Online-Actionspiel erwarten. Auch die gesamte Kollektion des Vorjahres dürfte zurückkehren, sofern sich Blizzard bei der Gestaltung der Events treu bleibt.

Squeal with joy!



Overwatch Lunar New Year returns January 24. 🏮 🐷 pic.twitter.com/CLBXmBCrEX — Overwatch (@PlayOverwatch) 17. Januar 2019

Über die Social-Media-Kanäle bei Twitter und Facebook will Blizzard bis zum Start des Events jeden Tag einen neuen Skin aus dem nahenden Event zeigen. Wahrscheinlich ist ein legendärer neuer Skin für Road Hog, nachdem die meisten Teams der Overwatch League nach der Event-Ankündigung allerhand Road-Hog-Emotes vom Stapel ließen.

Bis es los geht, könnt ihr noch die Ana Bastet Challenge bis zum 21. Januar 2019 in Overwatch meistern.