Es ist ja längst kein Geheimnis mehr, dass Blizzard Entertainment mit der LEGO Group kooperiert, um offizielle LEGO-Sets rund um Overwatch herauszubringen. Diese wurden bislang aber nur in einem Fall angedeutet, doch jetzt sind im Netz gleich mehrere Sets vorab geleakt worden.

Blizzard selbst hat bislang nur einen einzigen Teaser zu den LEGO-Figuren und -Sets rund um Overwatch offiziell veröffentlicht. Echts Fans des erfolgreichen Online-Actionspiels wollen aber natürlich endlich mehr sehen, und da dürfte ein neuer Leak nun gerade recht kommen.

Über die Registry App des US-Händlers Target waren kurzzeitig offenbar hochoffizielle Bilder der LEGO-Sets rund um Overwatch samt Preisen einsehbar. Mittlerweile wurden diese natürlich wieder entfernt, aber ihr wisst ja: Das Internet vergisst wirklich nichts! Das angesprochene Bildmaterial wurde natürlich schnell gesichert und macht seither weiter im Netz die Runde; unter anderem könnt ihr euch die insgesamt sechs kommenden LEGO-Sets in unserer Bildergalerie genauer ansehen.

Laut The Brick Fan wurden in diesem Zusammenhang US-Preise zwischen 14,99 und 89,99 Dollar für einzelne Sets genannt. Unter anderem wurden in diesem Zusammenhang LEGO-Umsetzungen vieler der ursprünglichen Spielcharaktere bestätigt, Fan-Favoriten wie Mei, Luci oder Zenyatta sind aber offenbar nicht dabei.

Wann die Sets in den Handel kommen sollen und was diese in hiesigen Gefilden kosten, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.