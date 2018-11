Auch Overwatch ist als neue Marke für Blizzard voll eingeschlagen und hat sich im Bereich der Online-Actionspiele einen festen Platz gesichert. Der Titel scheint wie gemacht für Cross-Play zwischen den verschiedenen Plattformen, doch verfolgt Blizzard solche Pläne?

Lange hat sich Sony dem Thema Cross-Play zwischen unterschiedlichen Plattformen verschlossen, so dass die PS4 stets ausgenommen war, wenn einzelne Titel das Feature unterstützten. Mit Fortnite läutete man zuletzt aber eine Änderung der eigenen Haltung ein. Seitdem können Spieler im weltweiten Battle-Royale-Blockbuster trotz unterschiedlicher Konsolen mit- und gegeneinander zocken.

Auch Overwatch scheint als kompetitives Online-Actionspiel wie gemacht für das Cross-Play-Feature, doch verfolgt Blizzard entsprechende Pläne, PS4- gegen Xbox-Spieler antreten lassen zu können? Im Rahmen der BlizzCon hat sich Game Director Jeff Kaplan im Rahmen eines Interviews dazu geäußert.

"Wir sind sehr erfreut, was in Sachen Cross-Play in den verschiedensten Spielen passiert, von Rocket League bis Fortnite. Und wir sind konstant in Diskussionen mit den First-Party-Unternehmen Microsoft und Sony, um zu sehen, wo sie stehen. Das ist etwas, das für uns sehr aufregend sein könnte, es weiter zu verfolgen", so Kaplan.

Auf Rückfrage, ob er im Hinblick auf Overwatch schon konkretere Angaben machen könne, fügte er hinzu: "Wir befinden uns definitiv in Gesprächen, dass wir daran interessiert sind. Es ist aus technologischer Sicht, aus Sicht des Game Designs und auch aus Sicht der Geschäftsbeziehungen jedoch sehr kompliziert. Aber wir würden uns freuen, alle diese Herausforderungen zu meistern; wir würden es zumindest liebend gerne versuchen. Schließlich sind wir auch Spieler."

Man hege für den Cross-Play-Gedanken große Sympathien, so Kaplan abschließend. Zusammenfassend lässt sich also sagen: Zwar gibt es noch keine konkrete Ankündigung, die Wahrscheinlichkeit ist aber offenbar nicht gering, dass wir Cross-Play in Overwatch eines Tages erleben werden.