Auch Blizzard Entertainment hat auf dem Xbox Games Showcase einen kleinen Slot eingeräumt bekommen, um Neuigkeiten zu Overwatch 2 per Trailer zu bestätigen. Season 6 - und damit die versprochenen PvE-Missionen - hat einen Starttermin.

Blizzard nutzte die Bühne des Xbox Games Showcase, um einen neuen Trailer für den Hero-Shooter Overwatch 2 zu veröffentlichen. In diesem wird der neue Support-Held angedeutet, vor allen Dingen ist jetzt aber auch klar, wann endlich die versprochenen PvE-Missionen im Actionspiel starten.

Das große Update namens "Invasion" soll demnach ab dem 10. August 2023 im Sommer erhältlich sein. Dann folgt die neue Season 6, während aktuell am 14. Juni ja der Start der etwas kleiner angelegten Season 5 anberaumt ist.

Während es in Season 5 nämlich keinen neuen Helden oder eine große neue Karte gibt und nur auf einen frischen Battle Pass und spezielle Events sitzt, will Blizzard in Season 6 wieder schwerere Geschütze auffahren. Wie zuvor versprochen, sind dann die Story-Missionen aka die PvE-Komponente an Bord.

Zwar wurde der umfassende Hero Mode als PvE-Part in wesentlichen Teilen eingestampft, was für einen wahren Shitstorm sorgte, dennoch versprechen die Macher aber eine ambitionierte Herangehensweise an die Thematik. Die speziellen Koop-Missionen sollen eine lineare Story rund um den Null-Sector-Kampf erzählen und nach und nach veröffentlicht werden.

Daneben wird es im Invasion-Update auch einen neuen Spielmodus namens Flashpoint geben, den Hero-Mastery-Modus, ein Koop-Event und mehr.