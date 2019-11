Während den Anfang der BlizzCon Diablo IV markierte, endete die Eröffnungszeremonie mit Overwatch 2 - dem zweiten ganz großen Leak im Vorfeld des Events. Wir verraten euch, was euch in Bezug auf das Sequel zum Hero-Shooter alles erwartet!

Zum Abschluss der Eröffnungszeremonie der BlizzCon hat sich auch das letzte Gerücht im Vorfeld des Events bestätigt: Overwatch 2 ist im Anflug! Fünf Jahre nach der Ankündigung des ersten Teils auf der BlizzCon 2014 kommt der bis heute extrem populäre Hero-Shooter nun in neuer Form zurück.

Der teambasierte First-Person-Shooter war bislang ausschließlich im Multiplayer spielbar; die Hintergrundgeschichte der Spielwelt wurde vornehmlich außerhalb des eigentlichen Spiels erzählt. Das soll sich mit dem nun angekündigten Overwatch 2 nun ändern, denn dieses wird deutlich mehr Fokus eben auf die Story legen. Passend dazu wird es erstmals auch einen Story-Modus geben.

Im Übrigen wurden weitestgehend die zuvor im Netz von ESPN geleakten Informationen rund um das Spiel ebenfalls bestätigt. Laut Game Director Jeff Kaplan ist Overwatch 2 im Kern weiterhin ein Multiplayer-Titel, aber Spieler müssen sich künftig eben nicht nur gegenseitig bekämpfen. In den neuen handlungsbasierten Missionen, die ähnlich angelegt sind wie die Missionen der Archiv-Events, müssen Gamer auch zusammenarbeiten.

Die in diesen Missionen eingesetzten Helden bekommen ein Level-System verpasst, in dessen Rahmen neue Talente und In-Game-Gegenstände freigeschaltet werden können. Erste Eindrücke aus dem Story-Modus liefert auch ein epischer Cinematic-Trailer, den ihr im Folgenden ansehen könnt.

Overwatch 2 - Die Stunde Null Cinematic Trailer Mit einem über acht Minuten langen Cinematic-Trailer hat Blizzard nun auch Overwatch 2 offiziell bestätigt.

Im Übrigen will Blizzard die Spieler des ersten Teils nicht vor den Kopf stoßen: Alle Karten und alle 31 Helden des Originalspiels werden in Overwatch 2 übernommen, alle verdienten kosmetischen Gegenstände finden ebenfalls ihren Weg in das Sequel, so dass ihr von euren Fortschritten aus Teil 1 nichts verliert. Mit Sojourn wurde zudem natürlich auch gleich ein komplett neuer Held vorgestellt.

Mit "Push" wurde auch ein komplett neuer, kompetitiver Spielmodus bestätigt. Dabei verschlägt es euch eben auch auf die altbekannten Maps, es wird aber auch neue Karten geben. BlizzCon-Teilnehmer können "Push" auf der alten Karte Rio de Janeiro sowie auf der neuen Toronto-Map vor Ort ausprobieren.

Der Release von Overwatch 2 ist für das kommende Jahr 2020 geplant; erstes Gameplay samt Präsentation neuer Features findet ihr in einem zweiten neuen Trailer. Weiter unten findet ihr zudem einen Videoclip, der die bisherigen Ereignisse aus Overwatch für euch noch einmal zusammenfasst.

Overwatch 2 - Debut Gameplay Trailer Dieser zweiter Trailer hält erstes Gameplay aus dem neuen Overwatch 2 für euch bereit.