Wer sich für Overkill's The Walking Dead interessiert, der kann jetzt eine günstigere Fassung erwerben. Die Entwickler haben eine spezielle Starter-Edition veröffentlicht.

Nach enttäuschenden Verkaufszahlen von Overkill's The Walking Dead hat das Entwicklerteam von Starbreeze jetzt eine Starter-Edition zum reduzierten Preis veröffentlicht. Die Starter-Edition enthält alle Inhalte der ersten Staffel, die sich in insgesamt zehn Episoden aufteilt. Die zweite Staffel bestehend aus neun Episoden startete kürzlich und während die ersten vier Episoden auch für Besitzer der Starter-Edition kostenlos zur Verfügung stehen, muss man für die restlichen fünf Missionen als DLC zahlen.

Außerdem wurde noch erwähnt, dass Besitzer von Inhalten der zweiten Staffel ihre Freunde mit der Starter-Edition zum gemeinsamen Spielen einladen können. Overkill's The Walking Dead basiert auf den Comics des bekannten Franchises und legt großen Wert auf kooperatives Gameplay.

Die Starter-Edition von Overkill's The Walking Dead ist für 30 Euro via Steam erhältlich. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen am 6. Februar 2019.