Eher gemischt wurde ja der neue Koop-Shooter Overkill's The Walking Dead aufgenommen, trotzdem arbeiten die Mannen von Starbreeze, Skybound Entertainment und 505 Games natürlich weiter am Spiel. Jetzt wurde der Startschuss für die zweite Staffel gegeben.

Spieler von Overkill's The Walking Dead dürfen sich auf dem PC über den Start der mittlerweile zweiten Staffel des Koop-Shooters freuen. Das große Inhalts-Update steht für alle Besitzer einer Standard oder Deluxe Edition zur Verfügung und ist kostenlos. Dabei wird eine neue Story-Mission ebenso eingeführt wie eine verbesserte Tutorial-Unterstützung für Neulinge und der Sprach-Chat.

Die Story-Mission "No Sanctuary" setzt dort an, wo das Finale der ersten Staffel aufgehört hat. Dabei bekommt ihr es mit einem mächtigen Gegner zu tun, der sich auf dem Capitol Hill in Washington D.C. verschanzt hat. In der ersten Episode des neuen Kapitels müsst ihr einen Angriff auf eine Georgetown-Kirche planen und durchführen, um einen Informanten zu befreien.

Insgesamt wird die zweite Staffel von November 2018 bis zum Juni 2019 laufen und neun Episoden umfassen; noch acht weitere neue Folgen mit neuen Missionen, spielbaren Charakteren, Waffen, Modifikationen und anderen Überraschungen sind also über "No Sanctuary" hinaus also bereits in Arbeit.

Aufgrund des Spieler-Feedbacks wurde indes der Sprach-Chat in das Spiel integriert, um eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Das Video-Tutorial soll die Kernmechaniken erklären und zugänglicher machen. Durch eine Veränderung der Dateistruktur soll das Entwicklerteam künftig dazu in der Lage sein, neue Inhalte und Optimierungen schneller und zuverlässiger anbieten zu können.

Der Koop-Shooter Overkill's The Walking Dead ist seit Anfang November via Steam für den PC erhältlich; eine neu verfügbare Starter Edition kostet 24,99 Euro und beinhaltet die erste Season. Solltet ihr zu dieser Variante greifen, können die neue zweite Staffel sowie weitere Inhalte extra über die Plattform erworben werden. Eine PS4- und Xbox-One-Variante soll im Februar 2019 nachfolgen. Bei Interesse könnt ihr hier noch einmal unser Overkill's The Walking Dead Review nachlesen.