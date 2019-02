Mit hohen Erwartungen gestartet, avancierte Overkill's The Walking Dead schlussendlich zum totalen Flop auf dem PC. Die Konsolenversion stand bis dato noch aus und wurde zuletzt verschoben, doch jetzt zog das Entwicklerstudio doch noch die Reißleine.

Der Launch von Overkill's The Walking Dead auf dem PC verkam vor einigen Monaten mehr oder weniger zum absoluten Fiasko, denn der mit großen Hoffnungen gestartete Koop-Shooter hatte mit allerlei Problemen zu kämpfen und kam bei den Spielern auch deshalb alles andere als gut an. Overkill Software und Starbreeze Studios haben deshalb nun auch die Konsequenzen gezogen, was die Konsolenvariante betrifft.

Die Fassung für PS4 und Xbox One war zuletzt zunächst verschoben worden. Aufkommende Gerüchte um die Einstellung des Spiels wurden bislang zurückgewiesen. Jetzt haben sich diese aber doch bestätigt: Für die beiden Heimkonsolen wird Overkill's The Walking Dead nicht mehr erscheinen; die Entwicklung wurde eingestellt.

Skybound Entertainment, die Rechteinhaber an "The Walking Dead" im Spielebereich, haben einen entsprechenden Vertrag mit Starbreeze Studios nun annuliert und stellt alle weiteren Bemühungen rund um Overkill's The Walking Dead ein. Neben der Einstellung der Konsolenversion hat das auch Konsequenzen auf den PC, denn dort wird es viel früher als zunächst erwartet keinerlei Support mehr für das Spiel geben.

Laut Skybound habe man mit Starbreeze zusammen das Beste getan, um viele Probleme der PC-Fassung zu beheben. Am Ende habe das Spiel aber trotzdem die Erwartungen und eigenen Standards zu keinem Zeitpunkt erfüllen können; es habe auch nicht die Qualität, die man sich einst versprochen hatte. Skybound verschreibe sich losgelöst von Overkill's The Walking Dead in Zukunft aber dem Abliefern von Premium-Inhalten rund um die Marke "The Walking Dead".