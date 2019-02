Seit November 2018 ist Overkill's The Walking Dead für den PC erhältlich, doch der Koop-Shooter floppte gewaltig und hatte mit vielen Problemen zu kämpfen. Zuletzt gab es nun Spekulationen, dass die Konsolenversion daher eingestellt worden ist, was jetzt Publisher 505 Games auf den Plan ruft, der ein Statement abgegeben hat.

Overkill's The Walking Dead konnte die hohen Erwartungen auf dem PC in keinster Weise erfüllen und ist megamäßig gefloppt. Für dieses Jahr war trotzdem stets eine PS4- und Xbox-One-Umsetzung angekündigt, doch zuletzt mehrten sich Gerüchte, dass diese gar nicht mehr erscheinen.

Erst vor einem Monat hatte Entwickler Starbreeze die Konsolenversion des Koop-Shooters nämlich auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem diese eigentlich im Februar hätte veröffentlicht werden sollen. Daraufhin hatte zuletzt Sony damit begonnen, Vorbestellungen der PS4-Fassung des Shooters zu stornieren. Stutzig machte dabei die hinterlassene Nachricht an alle frühentschlossenen Käufer.

"Der Publisher hat uns informiert, dass das Spiel eingestellt wurde. Als Folge daraus haben wir die Vorbestellungmöglichkeit im PlayStation Store zurückgezogen und werden Vorbestellungen stornieren", hieß es seitens Sony.

Nun hat sich Publisher 505 Games via Twitter zu Wort gemeldet und deshalb ein eigenes Statement veröffentlicht. Von einer Einstellung könne nicht die Rede sein: "Wir wollen den Status von Overkill's The Walking Dead auf Konsolen klarstellen und bestätigen, dass das Spiel nicht eingestellt worden ist. Während die Entwicklung fortgesetzt wird, wurde dieses lediglich verschoben. Wir werden weitere Neuigkeiten sobald wie möglich bekanntgeben", so 505 Games.

Bleibt abzuwarten, wie lange eine Veröffentlichung nun noch auf sich warten lässt. Die Entwickler dürften jedenfalls noch genügend Arbeit vor sich haben.