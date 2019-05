Nach dem Aufstieg des Betriebssystems Android auf Smartphones versuchte sich mit der OUYA auf der gleichen Basis auch eine waschechte Heimkonsole. Die einstige Konsolen-Hoffnung darf jetzt aber endgültig als gescheitert gelten.

In einem Zeitalter, in dem iOS- und Android-Spiele auf Smartphones zu den umsatzträchtigsten Titeln der Spielebranchen zählen, galt das Konzept der Android-Heimkonsole OUYA als durchaus vielversprechend. Entsprechend war die zugehörige Crowdfunding-Kampagne sowie der Verkaufsstart der OUYA begleitet worden, doch die Konsole versank recht flott in der Versenkung.

Jetzt nun hat Razer das Schicksal der OUYA endgültig besiegelt. Auf der offiziellen Webseite gab man bekannt, dass alle Dienste rund um die OUYA sowie auch von Forge TV eingestellt werden. Ende Juni, genauer gesagt am 25. Juin 2019, wird der Stecker endgültig gezogen.

Was hat Razer damit zu tun? Während OUYA die Marke war und gleichzeitig ein Publisher für Android-Spiele, unterstützte Razer die Plattform mit dem Online-Store auf Basis der Forge-TV-Hardware. Beides wird dann Geschichte sein.

Bis zum 25. Juni 2019 können auf der OUYA weiterhin Titel gezockt und auch Spiele über den Online-Service begutachtet werden, danach sieht das Ganze etwas ungewisser aus. Heruntergeladene Spiele können weiterhin funktionieren, aber nur, wenn diese keinen Online-Check-In beim Spielstart benötigen. Dementsprechend verweist Razer für Rückfragen an den jeweiligen Spielentwickler.

OUYA wurde im Jahr 2012 zum Leben erweckt, als via Kickstarter satte 8,5 Millionen Dollar von Spielern für die Herstellung beigesteuert wurden. Die Veröffentlichung der Android-Konsole erfolgte für die Öffentlichkeit dann am 25. Juni 2013 zum Preis von 99 US-Dollar. Die Verkaufszahlen fielen aber schon seiner Zeit recht enttäuschend aus.