Outriders hatte im April 2021 einen etwas unglücklichen Start. Zwar waren nicht wenige Spieler an dem Drei-Mann-Koop-Sci-Fi-Shooter interessiert, doch technische Probleme verhinderten in den ersten Tagen ein echtes Vergnügen. Es dauerte einige Woche, um die ganzen Macken mittels Patches in den Griff zu bekommen. Die kostenlose Erweiterung New Horizon, die im Herbst erschien, bereitete den verbliebenen Spielern allerdings viel Freude. Und die werden sicherlich happy sein, dass nun erneut Nachschub in Sicht ist, der am 30. Juni 2022 erscheinen soll.

People Can Fly hatte bereits vor dem Launch von Outriders deutlich gemacht, dass man kein Life-Service-Game im Sinn hatte. Stattdessen wurde an verschiedene Erweiterungen gedacht, die nach und nach unters Volk gestreut werden sollten. New Horizon im vergangenen Herbst war noch kostenlos und hatte nicht so irrsinnig viele neue Inhalte, sondern krempelte vor allem im Endgame einiges um. Nun aber geht es ins Eingemacht, mit Worldslayer erscheint am 30. Juni eine vollwertige, kostenpflichtige Erweiterung, die uns im Rahmen eines virtuellen Presse-Events vorgestellt wurde.

Outriders: Worldslayer entsteht offenbar mit der Idee, alle Bereiche des Spiels weiter aufzupimpen. Das beginnt bereits bei einer neuen Kampagne, die euch dieses Mal einen echten Widersacher entgegen stellt, oder besser gesagt eine Widersacherin. Besagte Kampagne schickt euch in ein weiteres Anwachsen der Anomalien auf dem Planeten Enoch und soll – je nach Spielweise und Schwierigkeit – etwa vier bis zehn Stunden umfassen. Nicht so wahnsinnig viel, aber besser kurz und knackig als lang und weilig. Recycling ist dieses Mal nicht geplant, euch erwarten sowohl neue Umgebungen als auch neue Gegner.

Natürlich erwartet euch jede Menge an neuem Loot, von Waffen über Rüstungsteile und Sets bis hin zu Modifikationen. Da sowohl das Maximallevel auf 40, als auch das Gear-Level angehoben werden, lohnt sich die erneute Beutejagd durchaus. Zumal es mit dem Apocalypse-Gear in allen Qualitätsstufen ganz neue Gegenstände gibt, die nicht nur ausschließlich in Worldslayer zu bekommen sind, sondern auch über neue Mods sowie einen dritten Mod-Slot verfügen. Build-Bastler werden daran sicherlich wieder ihre helle Freude haben.

Dazu passt gut, dass die Charakterklassen neue Skilltrees spendiert bekommen, was unter anderem zwei neue Subklassen und weitere Spezialisierungen ermöglicht. Dabei wollen die Entwickler auch Wert darauf legen, dass bisher eher selten genutzte Fertigkeiten frischen Wind eingehaucht bekommen. Ob’s funktioniert, wird sich zeigen. Die neuen Schwierigkeitsränge, die ihr nach und nach freischaltet, gelten übrigens auch für die bisherigen Vanilla-Inhalte, sodass sich deren erneuter Besuch nochmals lohnen kann, und sei es nur zum Antesten neuer Builds.

Die Einstiegshürde will People Can Fly niedrig halten, sodass sowohl Endgame-Veteranen als auch Kampagnen-Abbrecher oder gar Frischlinge kooperativ mit ihren Freunden loslegen können. So könnt ihr unter anderem einfach einen neuen Charakter anlegen und bekommt beim Starten der Worldslayer-Inhalte die Möglichkeit, selbigen auf Stufe 30 zu boosten, wenn auch mit eher gammeliger Ausrüstung. Bestens ausgestattete Veteranen hingegen werden sich recht flink in den Apocalypse-World-Tiers hocharbeiten, von denen es wieder 15 Stufen gibt.

Bleiben wir beim Thema Veteranen, denn auch das Endgame des Spiels bekommt Erweiterungen. Bestätigt wurde unter anderem ein Ascension-System, ein neues Fortschrittssystem mit bis zu 200 Leveln, das speziell auf das Langzeitspiel ausgelegt wurde und euch beschäftigen soll, wenn die Kampagne bereits zu den Akten gelegt wurde. Klingt so ein wenig wie die Ränge eines Season Pass, nur umfangreicher und permanent.

Zudem wird es neue Endgame-Trials geben, zu denen sich die Entwickler aber zu einem späteren Zeitpunkt äußern wollen. Mal schauen, wie motivierend das wird, denn das stetige Abfarmen von High-Level-Expeditionen war schlussendlich doch etwas dünn.