Ori and the Will of the Wisps

Auf dem Xbox Showcase wurde ein neuer Trailer zu Ori and the Will of the Wisps gezeigt - und der verrät auch den Release-Termin. Wann ist es soweit?

Schon auf der vergangenen E3 hatte Ori and the Will of the Wisps seinen Auftritt. Seitdem tat sich aber nichts mehr rund um das bezaubernde Action-Adventure. Weder neue Infos noch ein Termin für die Fortsetzung zu Ori and the Blind Forest aus dem Jahr 2015 tauchten auf. Das ändert sich auf dem Xbox Showcase am heutigen Abend.

Wann erscheint Spiel? Am besten sofort, und einige hatten vielleicht sogar darauf spekuliert, dass der Titel möglicherweise ab sofort zum Download bereit stehen könnte. Leider ist dem nicht so, vielmehr müssen wir noch eine ganze Weile darauf warten.

Der gezeigte neue Trailer verkündetete als Erscheinungstermin den 11. Februar 2020. Das ist eine lange Zeit, aber dann können sich Abonnenten des Xbox Game Pass den Titel gleich kostenlos herunterladen. Anbei noch der neue Trailer vom Xbox Showcase: