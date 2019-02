Im Rahmen der Nintendo Direct wurde mit Oninaki ein neues Rollenspiel der Macher von I am Setsuna und Lost Sphear angekündigt. Nur eine Plattform geht leer aus.

Square Enix hat während der gestrigen Nintendo Direct das neue Action-RPG Oninaki angekündigt. Es ist der dritte Titel von Tokyo RPG Factory und erscheint im Sommer 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (Steam). Xbox-One-Besitzer gehen leer aus.

Der geistige Nachfolger der unscheinbaren Square-Enix-Rollenspiele I am Setsuna und Lost Sphear ist von klassischen japanischen Rollenspielen inspiriert. Spieler erkunden die fantastische Welt von Oninaki in der Rolle des mysteriösen Wächters Kagachi, dessen Aufgabe es ist, die Bande zu zertrennen, welche die Verlorenen an diese Welt binden. Unter Kagachis Führung können diese wandernden Seelen in der Welt des Jenseits den Zyklus zur Wiedergeburt fortsetzen.

Verschafft euch am besten selbst einen Eindruck, indem ihr euch direkt hier den Ankündigungstrailer anseht.