One Piece: World Seeker

Seit dem Release von One Piece: World Seeker sind mittlerweile einige Monate vergangen, schließlich wurde der Titel schon im März veröffentlicht. Es wird also Zeit für Nachschub und ein erster DLC hat jetzt endlich einen konkreten Release-Termin.

Im Rahmen der Anime Expo hat Bandai Namco auch Neuigkeiten rund um One Piece: World Seeker parat gehabt. Demnach steht nun endlich der erste Zusatzinhalt zum im März veröffentlichten Titel in den Startlöchern.

Der DLC trägt den Namen "The Void Mirror Prototype" und fokussiert sich auf Roronoa Zoro. Erscheinen soll das gute Stück bereits in der neuen Woche, nämlich am 12. Juli 2019. Zoro nimmt es dabei mit seinen Gegnern auf und versucht, die Geheimnisse hinter Prison Island zu lüften.

Das Zusatzpaket war ursprünglich bereits im April angekündigt worden, wartete seither aber auf einen Termin. Mit der Bekanntgabe wurde auch ein neuer Trailer mit frischen DLC-Eindrücken veröffentlicht, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt.

Nach "The Void Mirror Prototype" wird es noch zwei weitere DLC-Episoden zu One Piece: World Seeker geben. In der zweiten Folge übernehmt ihr die Kontrolle über Sabo, während euch die dritte Episode Trafalgar D. Water Law spielen lässt.

Das Spiel ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.