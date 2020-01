One Piece 4, My Hero One‘s Justice 2, One Punch Man

Hier ist für jeden etwas dabei! One Piece: Pirate Warriors 4, My Hero One‘s Justice 2, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Sword Art Online: Alicization Lycoris, Captain Tsubasa: Rise of new Champions. Bandai Namco bringt euch in diesem Jahr die volle Dröhnung Anime-Games. Wir haben sie uns angeschaut.

Wenn es um Anime-Spiele geht, ist Publisher Bandai Namco weit vorne mit dabei. Ganz aktuell: Dragon Ball Z: Kakarot. Das bildet aber nur den Anfang für ein fantastisches Anime-Jahr 2020. Wir waren beim Publisher vor Ort und haben die kommenden Hits angespielt.

My Hero One’s Justice 2

My Hero One’s Justice 2 schließt direkt an den Vorgänger an und lässt euch erneut in unterschiedlichen 3-D-Arenen gegen diverse Gegner antreten. Hierzu stellt ihr aus den bekannten Charakteren ein Team zusammen und könnt dabei sogar designierte Freunde und Feinde in Eintracht zusammenarbeiten lassen. Sobald das Match startet, schlagt ihr mit physischen und magischen Attacken auf den Gegner ein, um seine Lebensleiste zu minimieren. Tiefgreifende Änderungen zum Vorgänger gibt es nicht – My Hero One’s Justice 2 ist ein typischer Nachfolger und erweitert in erster Linie den Roster um weitere Charaktere.

Jeder Kampf wird beim Betreten der Arena durch eine cool animierte Sequenz eingeläutet. Ebenfalls hübsch inszeniert: Beim Entfesseln von besonders starken Attacken, bersten die Gegenstände um euch herum in ihre Einzelteile. Abgesehen davon ist bei der Grafik genretypisch Luft nach oben. Auch die Kamera verhält sich noch etwas chaotisch, indem sie mitunter lieber auf einen Stein schaut als auf den Feind.

My Hero One's Justice 2 - Release Date Trailer Das Sequel My Hero One's Justice 2 hat nun endlich einen Release-Termin im Frühjahr 2020 erhalten.

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Bislang waren die Spieleumsetzungen zum Anime-Phänomen Sword Art Online immer in bereits abgeschlossenen und länger zurückliegenden Arcs der Serie angesiedelt. Die neueste Auskopplung mit dem Namen Alicization Lycoris führt euch erstmals direkt in die aktuelle Storyline: nach Underworld.

Erneut schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Kirito und müsst euch in der digitalen Welt zurechtfinden. Recht schnell trefft ihr dabei auf Eugenio, mit dem Kirito auf seltsame Weise verbunden scheint. Zusammen mit Alice und weiteren bekannten Charakteren begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten.

Während der kurzen Anspielsitzung nahmen wir es unter anderem mit einer Gruppe riesiger Schildkröten auf und durften sogar gegen Alice persönlich antreten. Doch so zerbrechlich sie äußerlich wirken mag, der Bosskampf gegen sie erweist sich für Unerfahrene als ausgesprochen knackig. Mit verschiedenen Zaubern und Nahkampfattacken müsst ihr Alice zu Leibe rücken und hoffen, dass sie euch mit ihren mächtigen Flächenangriffen nicht trifft.

Alicization Lycoris orientiert sich an den bisherigen JRPGs zu Sword Art Online und bietet die geballte Ladung Fanservice für alle, die noch tiefer in den aktuellen Arc eindringen wollen.

Sword Art Online: Alicization Lycoris - Release Date Trailer Das neue Sword Art Online wird ab dem 22. Mai 2020 erhältlich sein.

One Piece: Pirate Warriors 4

Fans von One Piece: Pirate Warriors sollten sich vorsorglich schon mal mit Gummibärchen und Zuckerwatte eindecken, denn im vierten Teil geht es für die Strohhutbande nach Whole Cake Island. Wer die Serie kennt, wird bei diesem Begriff sicherlich sofort an lachende Bäume und Eiswaffeln denken.

Doch lasst euch nicht von der zuckersüßen Optik täuschen: In Pirate Warriors 4 lauern hinter jeder Abzweigung neue Gefahren. Der neueste Teil der Serie ist ein Paradebeispiel für Musou-Games, in denen ihr je nach Situation mit einfachen, schweren oder Kombo-Attacken alles niedermäht, was euch in den Weg kommt. Dabei ist es oft nicht nötig, jeden einzelnen Gegner auszuschalten – das gibt allerdings Extrapunkte, die wiederum das Crewlevel erhöhen und euch stärker machen.

Für die unzähligen Minigegner reichen in der Regel einfache Angriffe aus, für Herausforderer im XXL-Format wie Big Mama müsst ihr euch hingegen schon ein paar Kombos merken, um genug Schaden zu verursachen. Dank Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten schwingt ihr riesige Fäuste durch die Luft oder schwebt als aufgeblasener Ball davon. Anime-Flashbacks garantiert!

One Piece: Pirate Warriors 4 - Kaido & Big Mom Trailer Mit Kaido und Big Mom stellt der Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 4 zwei neue Charaktere vor.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Während Auseinandersetzungen in den meisten Shonen-Anime in schier endlos dauernden Kämpfen ausgetragen werden, macht der One Punch Man seinem Namen alle Ehre und erledigt seine Gegner mit nur einem einzigen Schlag. Da ein Spiel in der Rolle eines derart übermächtigen Helden ziemlich öde wäre, lässt euch A Hero Nobody Knows selbst einen Helden erstellen: Wie wäre es mit einer ausgefallenen Frisur, Patschehändchen und extravagantem Haarschmuck? Oder doch lieber Business-Outfit mit Gitarre auf dem Rücken?

Da euer Charakter kürzlich das Heldenzertifikat erworben hat, darf er nun erste Aufträge von der Heldenvereinigung annehmen. Anfangs sind das noch ziemlich langweilige Kampf-Quests oder Botenaufträge, doch je höher er im Rang steigt, desto spannender werden die Aufgaben.

Im Laufe der Story trefft ihr viele bekannte Charaktere aus dem Anime und Manga. Einen Großteil der Auseinandersetzungen regelt ihr selbst – gelegentlich müsst ihr aber auch die Haut anderer Figuren schlüpfen. Meist seid ihr dabei nicht allein: Verstärkung in Form eines Teammitglieds kann jederzeit eingewechselt werden, um dem Gegner ordentlich den Po zu versohlen. Dank der einfachen Steuerung sitzen die Kombos schnell, und mit jedem gewonnen Kampf steigen eure Bewertung und damit der Heldenrang, mit dem ihr neue Gebiete erreicht.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows - Release Date Trailer Ab dem 28. Februar 2020 soll One Punch Man: A Hero Nobody Knows erhältlich sein.

Captain Tsubasa: Rise of new Champions

Außerdem stellte Bandai Namco noch Captain Tsubasa: Rise of new Champions vor, dem wir eine eigene Vorschau gewidmet haben. Wer die Kultserie damals verfolgt oder einfach keinen Bock auf biedere Fußballsimulationen wie FIFA hat, sollte sich den grellen Anime-Kick vormerken.