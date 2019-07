Die Anime-Reihe One Piece: Pirate Warriors wird abermals fortgesetzt. Mehrere Jahre nach Teil 3 wurde nun der nächste Titel offiziell bestätigt.

Bandai Namco nutzte die Bühne des Panels "Play Anime!" auf der diesjährigen Anime Expo, um die Fortsetzung der Erfolgsreihe One Piece: Pirate Warriors offiziell zu bestätigen. Demnach soll nun One Piece: Pirate Warriors 4 für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.

Seit dem Release des dritten Teils sind mittlerweile fast vier Jahre vergangen, so dass sich Fans des Franchise schon Sorgen machen mussten, ob und wie es mit der Serie weiter gehen würde. Im Zuge der nun erfolgten Ankündigung bestätige der Publisher, dass man in Pirate Warriors 4 viele Handlungsstränge aus "One Piece" aufgreifen wollen, darunter vor allen Dingen die auf Whole Cake Island.

Teil 4 bleibt den weiteren Ablegern dieser Serie damit treu. Im Vergleich dazu hatte One Piece: World Seeker ja zuletzt eine komplett eigenständige Story innerhalb der Welt von "One Piece" verpasst bekommen.

Wie schon in den früheren Pirate-Warriors-Ablegern werdet ihr es im neuen Teil wieder mit etlichen Gegnern zu tun bekommen, die ihr bekämpfen müsst. Man möchte laut Bandai Namco damit aber nicht nur langjährige Fans, sondern auch Neulinge ins Boot holen. Der Release ist für 2020 geplant, einen konkreten Termin nannte man zunächst aber noch nicht.