Das Zuhause bequem vom Sofa aus steuern, ohne dafür den nächsten Raid unterbrechen zu müssen. Der Traum eines jeden Gamers! Mit der Aktion "Upgrade dein Zuhause" macht der Smart-Home-Experte tink dies mit einer breiten Palette an smarten Produkten für deine eigenen vier Wände möglich. Im Rahmen der Aktion spart ihr bis einschließlich 31. Januar bis zu 70 % auf ausgewählte Gadgets namhafter Hersteller wie philips hue, Sonos oder Bosch, die über HomeKit und Google Assistent angesteuert werden können.

Wir haben die besten Angebote für Gamer ausfindig gemacht, die wir euch nachfolgend näher vorstellen möchten:

Schaffe dir die perfekte Raumatmosphäre und hülle deine Gaming-Höhle in stimmungsvolle Lichter, passend zu deinem aktuellen Spiel! Wähle aus 16 Millionen Farben den bequem über dein Smartphone. Die Installation der stufenlos dimmbaren Birnen ist kinderleicht. Mit dem aus sechs Exemplaren bestehenden Set hast du ein optimales Starterpaket, um dein Zuhause smart zu beleuchten. Gegenüber der UVP von 119,70 Euro spart ihr mit dem "Upgrade dein Zuhause"-Aktionspreis von 39,95 Euro 67 %. Weitere Details findest du hier!

Starte den Smart-Home-Spaß mit diesem Set bestehend aus dem kompekten Klangwunder Sonos Five, dem ein Google Nest Mini gratis beiliegt. Neben den gängigen Musik-Streaming-Diensten wie etwa Spotify kannst du den Speaker mittels Bluetooth auch mit deiner Konsole verbinden und sogar bequem per Sprachbefehl. Denn das beiliegende Google Nest Mini ist eine kleine Smart-Home-Zentrale, die optional auch an der Wand befestigt werden kann und die Fähigkeiten des Sonos Five ergänzt. Das praktische Kombi-Paket wird im Rahmen der Aktion für 549,95 Euro satt der UVP von 658,00 Euro angeboten, was einer Ersparnis von 16 % entspricht. Weitere Details findet ihr hier.

Parallel zu "Upgrade dein Zuhause" läuft auf tink derzeit die tado°-Rabattaktion "Energie sparen. Komfort gewinnen". Gerade jetzt ist die kalte Jahreszeit der perfekte Zeitpunkt, um Mit den smarten Systemen für eine effiziente Temperatursteuerung habt ihr eure Heizkörper bei steigenden Heizkosten voll im Griff und müsst trotzdem nicht frieren.

Das ideale Starter Kit, um um die Temperatur und Energieeffizienz in eurem zu Hause zu optimieren. Einmal angeschlossen, habt ihr auch von unterwegs aus die Möglichkeit, die Heizkörper zu Hause zu regulieren oder so zu programmieren, nur dann zu heizen, wenn ihr heim kommt. So spart ihr bares Geld. Bis zum 31. Januar könnt ihr 34 % auf das Set sparen, womit der Aktionspreis bei 289,95 Euro liegt. Weitere Details findet ihr hier.

Die ideale Ergänzung hierzu ist der tado° Funk-Temperatursensor, der mit seinem modernen Design in jedes Zuhause passt. Mit ihm lässt sich die Temperatur mitten im Raum genau messen und mehrere Geräte auf einmal steuern. Natürlich ist das gerät mit den gängigsten Sprachassisten von Amazon, Google und Apple kompatibel. So könnt ihr euch die Temperatur ansagen lassen, wenn ihr nicht im Zimmer seid und bei Bedarf nachjustieren. Damit das schlanke Smart-Device nicht einfach herumliegt, liegt dem Set ein kostenloser Standfuß bei, mit dem der Temperatursensor genau dort aufgestellt werden kann, wo er benötigt wird. Der Aktionspreis liegt mit 79,95 Euro 27 % unter der UVP. Weitere Details findet ihr hier.

