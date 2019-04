Nach dem Erfolg von Netflix wollen nun immer mehr der großen Studios selbst etwas vom Kuchen abbekommen und bringen eigene Streaming-Dienste an den Start. Neben Warner Bros. ist das auch bei Disney der Fall - und nun wurden alle relevanten Details zu Disney+ bekannt gegeben.

Netflix, Amazon Video & Co. bekommen noch in diesem Jahr einen ernstzunehmenden neuen Konkurrenten im TV- und Film-Bereich. So wurden nun die Details zum neuen Streaming-Angebot Disney+ bekannt gegeben.

Der neue Netflix-Konkurrent soll - zumindest in den USA - noch 2019 durchstarten. Der Starttermin wird mit November 2019 angegeben, wobei weitere Länder zeitnah Anfang 2020 folgen sollen, darunter auch Westeuropa.

Was kostet das neue Streaming-Angebot von Disney? Disney+ wird mit 6,99 Dollar pro Monat zu Buche schlagen; darüber gibt es auch ein vergünstigtes Jahresabo für rund 70 Dollar. Die Euro-Preise sind noch nicht bekannt, werden jedoch vermutlich mit der Bekanntgabe des EU-Starttermins ebenfalls folgen.

Was bekommt ihr für euer Geld? Disney ist natürlich so groß, dass man ausreichend eigene Inhalte zu bieten haben wird, die dann folgerichtig bei allen anderen Streaming-Anbietern verschwinden. Wer diese Inhalte sehen möchte, muss künftig zwangsläufig zu Disney+ greifen. Konkret betrifft das vor allen Dingen die Produktionen von Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. In Sachen Star Wars dürft ihr euch unter anderem auf die nagelneue Exklusiv-Serie "The Mandalorian" freuen. Darüber hinaus sind gleich mehrere neue Marvel-Serien in Arbeit. Und auch die Simpsons lassen sich exklusiv über Disney+ streamen, wenn der Dienst verfügbar ist.

Wie lässt sich Disney+ ansehen? Geplant ist die Verfügbarkeit über Set-Top-Boxen, Smart TVs, Apps und auch Konsolen. Unter anderem wird auch die PlayStation 4 von Sony eine entsprechende App zum Abspielen der Streaming-Inhalte erhalten.